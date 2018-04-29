Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Girne şubesini törenle açtı.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışa katılarak konuşma yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, yıllardır Kadınlar Birliği’nin Girne’de büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, tek eksiklerinin lokal binası olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, birlikten gelen talep doğrultusunda belediye meclisinin aldığı kararla Girne Belediyesi Leymosunevi’nin yanında bir alan tahsis edildiğine dikkat çekerek, daha önce bina için kira ödeyen birliğin artık bu parayı yardımda bulunmak için kullanacağını kaydetti.