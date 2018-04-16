‘Kıbrıs Türk Kadını Kostümleri’ defilesi eskilere götürdü
Sema Çakmak başkanlığındaki 100.Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü ve yönetim kurulu tarafından organize edilen yemekte, “Dünden Bugüne Kıbrıs Türk Kadını” defilesinde Günkut Ajans Marka modelleri yer aldı.
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100.Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü Derneği tarafından organize edilen ve Mehmetçik Çelebi Garden Hotel salonunda düzenlenen 3. Geleneksel Bahar Yemeği’nde davetliler nostalji yaşadı.
Sema Çakmak başkanlığındaki 100.Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü ve yönetim kurulu tarafından organize edilen yemekte, “Dünden Bugüne Kıbrıs Türk Kadını” defilesinde Günkut Ajans Marka modelleri yer aldı.
Melissa Aksaç, Ceren Koşar, Yağmur Arslan, Sıdıka Bada, İzabell Ayaz, Sıla Güneş, Asya Sadisönmez tarafından sunulan koleksiyon Girne Turizm Meslek Lisesi Giyim Atölyesi ve Karpaz Mehmetçik bölge halkının özel arşivlerinden toparlanmış koleksiyondan oluştu.
Salonda defileyi izleyen ve 62 yıl önce bu gelinlikleri giyen bayanlar duygulu anlar yaşadı.
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Etiketler : defile, Günkut Ajans
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