Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem gündemiyle toplandı

KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcafer, sektörün devamlılığını sağlamak adına bir süredir hükümetle görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

“BİR ARPA BOYU MESAFE KAT EDEMEDİK”

Bu bağlamda ilk olarak İçişleri Bakanlığı’yla bir görüşme süreci başlattıklarını, yabancıların mülk edinmesi, kat irtifa yasası gibi konulardaki taleplerini ilettiklerini anlatan Gürcafer, uzun süren görüşmeleri sonucu “bir arpa boyu” mesafe kat edemediklerini ve mesafe kat edilebileceğine dair inançlarını da yitirdiklerini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığıyla da görüştüklerini kaydeden Gürcafer, kamu ihaleleriyle ilgili mevzuat, fiyat farkı gibi konuları ele aldıklarını ancak bu görüşmeler sonucunda da sonuç alınamadığını belirtti.

Maliye Bakanı’ndan çok defa randevu talep ettiklerini ancak randevu alamadıklarını anlatan Gürcafer, Başbakan ve hükümetin iyi niyeti konusunda endişeleri olmadığını ancak iyi niyetli olmanın bir ülkeyi yönetmek için yeterli olmadığını söyledi.

Gürcafer organize olarak, ne istediğini bilerek hareket edilmesi gerektiğini ancak durumun böyle olmadığını ifade etti.



“BAKANLIKLAR ÇÖZÜM ÜRETMEKTEN ACİZ”

Bakanlıkların çözüm üretmekten aciz konumda olduğunu söyleyen Gürcafer, Birliğin basın toplantısından sonra olağanüstü toplantı gerçekleştirerek eylem kararı alıp almamayı görüşeceğini dile getirdi.

Gürcafer, üyelerin eylem talebini uzun süre önce kendilerine ilettiklerini ancak kendilerinin önce görüşme yolunu seçtiklerini kaydetti.

Müteahitlerin almaları gereken ödemeleri almadığını, artan döviz nedeniyle zarar ettiğini ve bu konuda gerekenin yapılmadığını anlatan Gürcafer Türkiye’de enflasyona bağlı fiyat farkı ödemesinin KKTC’de de uygulanmasını talep ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Gelinen noktada devletin neredeyse kendisine iş yapacak müteahhit bulamayacak noktaya geldiğini anlatan Gürcafer, sınır kapıları için çıkılan ihaleye bu nedenle teklif verilmediğini söyledi.

Devlet içinde bütünlüklü bakış açısı yakalanamadığını dile getiren Gürcafer, dövizin yükselmesinden dolayı müteahhitlerin 36 milyon TL kaybı olduğunu; KTHY’nin binasını satın alan, memur maaşlarını her ay düzenli şekilde ödeyen hükümetin bu zararı karşılayacak parası olmadığına inanmadığını söyledi.



“EYLEM YAPMADIĞIMIZ SÜRECE UMARSIZLIK ARTIYOR”

“Sanki biz eylem yapmadığımız sürece umarsızlık ve umursamazlık artıyor” diyen Gürcafer toplantıda eylem yapılıp yapılmayacağının bugünkü toplantıda belli olacağını kaydetti.

Nasıl bir eylem yapılacağının da toplantıda belli olacağını dile getiren Gürcafer, eylem kararı alınması halinde Pazartesi ya da Salı günü araçlı eylem gerçekleştirilmesini beklediğini dile getirdi.