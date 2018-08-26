"Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi" Kitabı Çıktı

"Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi ve Gelişmeler" isimli kitap okurlarıyla buluştu. Hemşirelik hizmetleri uzmanı olan İsmet Çoban'ın yazdığı kitap, hemşirelik mesleği ile ilgili olarak, gelecek nesillere aktarılması gereken bilgileri ve olayları anlatmaktadır. Kitabın amacı; "Önceki dönemlerde neler yaşandığını ve mesleki anlamda nelerin gerçekleştiğini, gelecek nesillere özellikle meslekte yeni olanlara anlatarak mesleki gelişmeleri anlamalarını kolaylaştırmaktır."

Fiyatı 25TL olan kitabın dağıtımı Khora Kitap tarafından gerçekleştirilmektedir ve "Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi ve Gelişmeler" tüm kitap evlerinde bulunmaktadır.