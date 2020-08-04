Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 11 Ekim tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Türkiye’den yapılan davetin Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine açık bir müdahale olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Başbakan Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ankara’ya gitmesini ve yapılan daveti eleştirdi.

Bu davet ve davete icabet edenlerin demokrasimize ve toplumsal irademize büyük yara açtığı vurgulandı, açıklamada, “CTP, geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür müdahaleci hamleleri ve yaralayıcı girişimleri reddetmektedir” dendi.

Açıklama şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle Ankara'ya gittiği anlaşılmıştır.

11 Ekim tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan bu davet, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine açık bir müdahaledir.

Gerek hükümet tartışmalarına, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük olduğu aşikar bu müdahalenin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu davet ve davete icabet edenler demokrasimize ve toplumsal irademize büyük yara açmıştır. CTP, geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür müdahaleci hamleleri ve yaralayıcı girişimleri reddetmektedir.

Bu hamlenin gerek toplumsal bütünlük, gerekse TC-KKTC arasındaki ilişkiler açısından olumlu sonuç vermesi mümkün değildir. Partimizin konuyu yetkili organlarında değerlendireceğine, toplumun farklı kesimleriyle de istişare içerisinde gerekli adımları atacağına kimsenin şüphesi olmasın.”