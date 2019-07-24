Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Türkiye’yle imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü “dayatma” olarak niteledi.

Dev-İş, “protokolün, ekonominin gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını hedeflemeden çok, sendikaları, toplu iş sözleşmelerini, emekçilerin haklarını yok etmeyi, kamu mallarının peşkeş çekilerek özelleştirilmesini, kooperatiflerin yok edilmesini, belediyelerin kapatılmasını öngördüğünü” savundu.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ve ekinde yer alan 2019 Eylem Planı yangından mal kaçırırcasına, kamuoyu bilgilendirilmeden, tartışılmadan kapalı kapılar ardında imzalanmıştır.

Bu protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır. Esas hedef ekonominin gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını hedeflemeden çok, sendikaları, Toplu İş Sözleşmelerini, emekçilerin haklarını yok etmeyi, kamu mallarının peşkeş çekilerek özelleştirilmesini, Kooperatiflerin yok edilmesi, Belediyelerin kapatılmasını öngörmektedir.

Bu paket uygulamaya konulduğu an Kıbrıs Türk halkı yok oluşa sürüklenecek. Emekçilerin Hayat Pahalılığı hakkı dahi ortadan kaldırarak emekçiler fakirleşecek, yoksullaşacak. Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılmış haklar Maliye Bakanlığının onayına sunulacak. Süresi bitmiş TİS’lerine, sıfırdan başlanmak durumunda kalınacak. Göç Yasası altında istihdam edilen çalışanların Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan hakları ortadan kaldırılacak. Kısacası sendikalar işlevsiz bırakılarak Toplu İş Sözleşmesi düzeni ortadan kaldırılacak.

Bütün bu uygulamalar Anayasamıza, KKTC Meclisince onaylanan ILO Sözleşmelerine, İş Yasasına ve Grev Referandum ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasına aykırıdır.

DEV-İŞ emekçilerin haklarının budanmasına karşı bugüne kadar ilkesel ve sınıf temelli mücadelesini tüm emekçi katmanlarla birlikte yükselterek devam edecektir. Asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için tüm halkımızı bu onurlu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.