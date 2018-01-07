Kıbrıs Türk halkı sandık başında

SAAT 11.40: Sandık kapılarında kuyruklar oluşmaya başladı...

Fotoğraf: Fehime ALASYA

SAAT 11.15: Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonucu ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

Erhan Arıklı, 9 Eylül İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun YDP'de olağanüstü kurultaya gidileceğini, bunun, parti kadrolarının bir sonraki seçimlere yönelik yenilenmesi için yapılacağını söyledi.

Olağanüstü kurultaya gidileceğini YDP Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiyle duyurduğunu belirten Arıklı, parti içinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, taze bir ekiple yola devam edilmesini düşündüğü için bu kararı aldığını ifade etti

Erhan Arıklı, seçim sisteminin değişmesi gerektiğini, mevcut sistemde oluşturulacak herhangi bir hükümet şeklinin istikrarlı olmayacağını savundu. Arıklı, tek bölgeli, karma oy uygulamasının olmadığı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, karma oyun siyasi partilere de zarar verdiğini ileri sürdü.

Arıklı, propaganda sürecinin son derece demokratik, temiz ve şaibesiz geçtiğini belirtti.

(TAK)

SAAT 11.00:

Seçimlerde ilk kez uygulanan çarşaf liste ise ilk etapta vatandaşın gözünü korkutuyor. Bilen de bilmeyen de sandık görevlilerinden yardım almayı ihmal etmiyor. Vatandaş, "Biliyoruz çok dinledik ama yine de anlatın" demekten geri kalmıyor... Seçim alanlarında ise oy kullanacak olanların yanına cep telefonu alamayacağına dair uyarılara her köşede rastlamak mümkün. Sandık görevlileri, bu konuda vatandaşı uyarıyor...

SAAT 10:38:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel seçimleri kapsamında oyunu kullandı. Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş ile birlikte Gönyeli Belediyesi’ne giderek, 68 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Denktaş oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Alelacele bir seçimin propaganda döneminin de alelacele bittiğini söyleyen Denktaş, seçim sonucunun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok sorunlu bir seçim olmasına rağmen kampanya döneminin bayağı seviyeli sonuçlandığını ifade eden Denktaş, artık bu andan itibaren halkın kararını bekleyeceklerini belirtti.

Günün sorunsuz geçmesini temenni eden Denktaş, yeni oy sistemi kapsamında sayım sırasında neler olacağını da hep birlikte göreceklerini dile getirdi.

Denktaş, vatandaşlara oy verme çağrısında da bulundu ve oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğunu kaydedip vatandaşların iradelerini ortaya koymalarını istedi.

(TAK)

SAAT: 10.00

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay oyunu Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü’ndeki 70 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi Aliye Ummanel ile saat 10.00’da oyunu kullanan Özersay basına kısa bir açıklama yaptı.



“Bugün çok güzel bir gün. Bugün halk konuşacak. Köklü bir değişim için tarihi bir gün olacak” diyen Özersay, halka güvendiğini söyledi.

(TAK)

SAAT 08.00:

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI…

50 millet vekili belirlenmesi için bugün yapılacak olan seçime start verildi. Vatandaş, sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Sabah 08.00'den akşam üzeri 18.00 saatine dek sürecek oy verme işlemi için hareketlilik başladı. Kayıtlı olduğu sandığa kimlik ibrazı yaptıktan sonra oyunu kullanacak olan vatandaşlar, son bir kez sandık görevlilerinden bilgi alıyor. Oy kullanılacak okullarda, bahçe sıkı güvenlik önlemleri alınırken, okul avlularına belirli aralıklarla vatandaşı bilgilenrici notların da asıldığı gözlemlendi...

FOTOĞRAFLAR: Fehime ALASYA / TAK

YENİDÜZEN gün boyu takipte...

190 BİN 551 SEÇMEN… 719 SANDIK…

Seçimde, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili belirlemek üzere 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullanabilecek.

Her sandıkta bir sandık kurulu başkanı iki de üyesi olmak üzere üçer kişi çalışacak. Sandıklarda ayrıca polisler ve siyasi parti gözlemcileri de bulunacak.

Radyo ve televizyonlarda 19.00 ile 21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

Oy verme işlemi nasıl olacak?

Seçmenler mühür, mühür +tercih veya karma olmak üzere 3 farklı yöntemle oy kullanabilecek.

1.MÜHÜR

Seçmen, herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde, Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mühürüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine EVET mühürünü 1 defa basacak.

2.MÜHÜR VE TERCİH

Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her ilçedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

Her ilçedeki adaylar için tercih kullanılması şart değil. Seçmen istediği ilçe veya ilçeler için tercih kullanabilir. Tercih kullanmak istediği takdirde, Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 2, Lefke’de 1 tercih kullanması gerekiyor. İlçelerde çıkacak milletvekili sayısından az aday gösteren siyasal partide, tercih sayısı, partinin her ilçede gösterdiği aday sayısının yarısı kadar olacak.

3.KARMA

Seçmen oyunu karışık vermek isterse, oy vereceği ilçelerdeki adayların isim ve soy isimleri karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle oyunu karma olarak kullanabilecek. Karma oyda EVET mühürü kesinlikle kullanılmayacak.

Karma oyun kullanıldığı her ilçede, oyların en az 2 siyasal parti adayları arasında veya en az 1 siyasal partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

Karma oy kullanacak seçmenin; Lefkoşa’da en az 8, en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6, en fazla 13; Girne’de en az 5, en fazla 10; Güzelyurt’ta en az 2, en fazla 4; İskele’de en az 2, en fazla 5, Lefke’de en az 1, en fazla 2 adaya oy kullanması gerekiyor.

Karma oyu tercih eden seçmenlerin, her ilçede karma oy kullanması zorunda değil ancak KKTC genelinde en az 24, en fazla 50 aday için oy kullanması şart