“Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” takdir topladı     

Museum of the Costas and Rita Severis Foundation, Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, güzel bir etkinliğe daha katkı koydu. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Costas & Rita Vakfı’nın ev sahipliğinde “Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” , (Cyprus 1859-1959, Origins of Turkish Cypriot Photography ) kitabının sunumu yapıldı. Kıbrıslı Türk fotoğrafçılığının tarihinin ve gelişiminin resimli bir sunumu ayni kitabın yazarı Kadir Kaba tarafından İngilizce olarak gerçekleştirildi. Kendine özgün tarzıyla Kıbrıs Türk Fotoğraf’ına bir çok katkıda bulunan Kadir Kaba’nın sunumu oldukça büyük ilgi gördü. Geceye Kıbrıslı Türk, Rum yanında İngiliz, Ermeni, Maronit, yaklaşık 120 kişilik bir katılım oldu. Büyük beğeni ve takdirle izlenen gece ardından katılımcılarla bol bol sohbet edip kitabını imzalama fırsatı da buldu.