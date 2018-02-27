Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 19 Yıldır Sahnesiz

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yanan tiyatro sahnesinin 19. yıldönümünde devlet yetkilileri protesto edildi.



Yanık tiyatro sahnesinin enkazı yanında gerçekleştirilen basın toplantısında duvara “Sahnesiz 19 Yıl” pankartı asılırken, Devlet Tiyatroları tarafından yapılan eyleme Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) sendikaları da destek verdi.





DOĞAN



Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, 27 Şubat 1999 tarihinde yanan Devlet Tiyatroları binasının 19 yıldır “kaynak bulunamaması” ve sürekli ötelenmesi gerekçeleriyle yenilenmediğini söyleyerek, hükümet edenlerin başka yerlere kaynak bulup, tiyatro sahnesi için bulamadıklarını belirtti ve bunu eleştirdi.



Doğan, binasız ve sahnesiz olarak 57 oyunun Devlet Tiyatroları bünyesinde hazırlanıp emanet sahnelerde oynandığını ve yeni hükümetten 2019 yılında bir sahne beklediklerini dile getirdi.



DÜNKİ



HAK-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Dünki tiyatro sahnesi için kaynak bulamayan geçmiş hükümetin TC kaynaklarını da bu iş için kullanmadığını ve kültür sanata verilen değeri gösterdiğini ifade etti.



Tiyatroların, senfoni orkestraları ve diğer organizasyonların “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü” çatısı altında toplanması gerektiğini belirten Dünki, HAK-SEN’in böyle bir oluşma destek vereceğini kaydederek, hükümete gerekli projeleri üretme çağrısında bulundu.



DİLEK



KAMU-İŞ Başkanı Sami Dilek de Devlet Tiyatrosu çalışanlarının daha iyi şartlarda olması ve bu utancın ortadan kaldırılması için hükümete çağrı yaptı.



Dilek sanat değerlerinin korunması ve devletin öncelikleri içinde olması gerektiğini ifade ederek, devletin bütçeyi akıllıca kullanıp proje yapması, binayı tekrardan canlandırarak Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkılmasının önemine işaret etti.



ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de ülkenin bir yandan betonlaşırken diğer yandan sanata verilen değerin de düştüğünü söyledi.



Ülkede 46 gece kulübü, 28 kumarhanenin faal durumda bulunduğunu, durmadan cami yapıldığını ve Haspolat’ta 35 Milyon dolarlık cami inşaatının sürdüğünü söyleyen Elcil, sanata verilen değerin de bugün yapılan basın toplantısında çok iyi görüldüğünü aktardı.



Yeni hükümetten proje üreterek hem Devlet tiyatroları hem de yeni Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) binasını bitirmesinin beklendiğini kaydeden Elcil, bu mücadelede sonuna kadar var olacaklarını ve bu utancın Kıbrıs Türküne yakışmadığını belirtti.



SANATÇILAR



Devlet Tiyatrosu sanatçıları da yaptıkları konuşmalarda, tiyatronun diğer tüm sanat dallarını içinde barındıran bir dal olduğuna vurgu yaparak, suçlu arayıp sorgulama niyetinde olmadıklarını, 2018’in sahnesiz geçen son yıl olmasını dilediklerini belirttiler.



Devlet yetkilileri, halk ve tüm kesimlere bir utancın ortadan kaldırılması adına çağrıda bulunan sanatçılar, anılarının, hayecan ve hayallerinin eski sahne enkaznın yer aldığı çukura gömülmesinden acı ve öfke duyduklarını anlattılar.



Geri kalmış ülkelerde demokratik süreçlerin sıkıntılı olduğunu anlatan Devlet Tiyatrosu sanatçıları, sorgulanmayı istemeyen ve sorgulayan aydın insanları kendisi için tehlike olarak gören hükümetlerin sanata ve sanatçıya duyarsız kaldığını anlattılar.



Sanatçılar daha sonra Devlet Tiyatroları’nın 19 yıldır sahnesiz olmasını alkışlarla protesto etti.