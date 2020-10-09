Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 9 bini aşkın kişiye yapılan ve “Salgın Sosyal Desteği” olarak adlandırılan 2’şer bin TL tutarındaki destek hakkında açıklama yaparak, "Aylardır alınan yanlış kararlar yüzünden evine ekmek, çocuğuna süt götüremeyen insanlarımız seçime 24 saat kala mı aklınıza geldi?" diyerek eleştirdi.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Aylardır alınan yanlış kararlar yüzünden evine ekmek, çocuğuna süt götüremeyen insanlarımız seçime 24 saat kala mı aklınıza geldi? Son 15 gün içinde seçim kaybetme kaygısıyla Kıbrıs Türk demokrasisinde yaratılan tahribatın haddi hesabı yok. Biz bu yola makam değil, gelecek için; çocuklarımız, gençlerimiz daha güzel günler görsün diye çıktık. Yaşananlar karşısında kendimizi de, geleceğimizi de Kıbrıs Türk halkının iradesine emanet ediyoruz. Halkımıza, halkımızın doğrusunu yapacağına güvenimiz tam. Kararlılıkla ve inadına gülümseyerek, her bir insanımızı kucaklayarak, hep birlikte, önce ikinci tura, 19'undan sonra da umutlu yarınlara yürüyoruz."