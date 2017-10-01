Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Samsun'da Tarım Fuarı'na katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Samsun’da düzenlenen 3’üncü Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Fuara, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerinin ve öğretmenlerinin de katıldığı belirtildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, fuarın 27-29 Eylül tarihleri arasında olduğu kaydedilerek, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı ve Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin fuarla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Bu tür organizasyonlara katılmaya, katkı sağlamaya devem edeceklerini söyleyen Kelle, “Ülke tarımına ve üreticisine katkı sağlamanın yolu bu tür organizasyonlardan geçiyor” dedi.