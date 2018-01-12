"Kıbrıs sorununun uzaması, kabul edilmeyecek bir anlaşma kadar tehlikeli"

Kıbrıs’ın güneyinde 28 Ocak'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Stavros Malas Kıbrıs sorununun uzamasının kabul edilmeyecek bir anlaşma kadar tehlikeli olduğunu söyledi ve seçilmesi durumunda ulusal konularda uzlaşma arayacağını vurguladı.

Kıbrıs Haber Ajansına verdiği mülakatında Malas, Kıbrıs konusunda farklı görüşleri olanlara saygı göstereceğini dile getirerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve Türkiye’de her şeyin çok çabuk değiştiğini, çözümün uygulanmasının zor olacağını dolaysıyla müzakerelerin hemen başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Seçilmesi durumunda Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile iç konulardan başlayarak Kıbrıs sorununun dış yönü üzerinde tartışmayı hazırlamak amacıyla çerçeveyi teyit etmesi, prensipleri ve sonuç sürecini pekiştirmesi, iyi bir hazırlık yapması çağrısında bulunacağını söyledi. Kıbrıs’ın ittifaklara ihtiyacı olduğunu belirtti.

“Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin her şeyden önce güçlü bir silaha ihtiyacı var o da itibarıdır: söylediklerinin arkasında durmasıdır” diyen Malas, Kıbrıslı Rum lider Anastasiades’in Kıbrıs’ı güvenilir bir ülke olarak tanıtmada başarısız kaldığını vurguladı ve Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği’nin yeniden harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi konusuna da değinen Malas Kıbrıs ekonomisine yük olan Takipteki Kredilerin yönetimi için bir ortaklık birim oluşturulması gerektiğini vurguladı. Malas bu birime hem devlet hem de bankaların dâhil olması ve borçluları evlerini ve küçük işletmelerini kaybetmekten koruması gerektiğini söyledi.

Ülke ekonomi modelinin değişmesi ve sadece turizme, kurumlara düşük vergiler ve yatırımcılara vatandaşlık verilmesine bağlı olmaması gerektiğini belirten Malas, yüksek teknoloji şirketleri, yatırımcılar, sanayi üreticileri, tarım ve çiftçiler için vergi teşvikleri olması ve sağlık turizmine yatırımlar yapılması önerisinde bulundu. Bu alanların ekonomiye çok yönlü yararları olduğunu ve kaliteli istihdam yaratacağını vurguladı.

“Kıbrıs düşük vergi oranı ötesinde ek bir avantaj sağlamak için yeniliklere, araştırmalara yatırım yapmalı, ister maddi ister manevi tüm ürünlerinde veya hizmetlerinde değer yaratmalı”.

Petrol ve gaz sanayisiyle ilgili olarak Malas, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından yararlanması ve jeo-stratejik konumunu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs'ta yeni keşiflerin mümkün kılacağı doğalgaz terminali oluşturulması gerektiğini belirten Malas 2013 yılında İsrail ile böyle bir altyapı oluşturma fırsatını kaybettiği için hükümeti eleştirdi.

İç yönetim konusunda, tersine, kendisinin Başsavcılık ve Genel Denetici gibi bağımsız kurumlara saygılı olacağını ve bu kurumların mali açıdan bağımsız olmaları için uğraşacağını söyledi.

Çökmekte olan devlet hastanelerinin desteklenmesi amacıyla Ulusal Sağlık Sisteminin ilerletilmesine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Malas reformların özellikle özel sektör üzerinde pek çok etkisi olacağını ve yeni sağlık sisteminin uygulanmasını istemeyenler tarafından seçimlerden sonra yeniden tartışılacağı görüşünü dile getirdi. Bu sistemin uygulanmasındaki gecikmenin ABD’de, sigorta şirketlerinin hisselerini artırarak ulusal planı dışarı attıkları durumun aynısına yol açabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci kez sol kanat partisi AKEL tarafından desteklenen Malas’a cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kimlerle ittifaka gitme olasılığı da soruldu.

Seçimlerin ikinci turunda adaylığını destekleyecek olanların Kıbrıs konusunda, ekonomi ve iç yönetim konularında kamu önünde açıkladığı pozisyonlarına dayalı olması gerektiğini dile getirdi. İkinci tura kalmayı başaramayanların onu liyakat ve şeffaflığa dayalı olarak desteklemesini istedi. Başkan adayları Yorgos Lillikas ve Nikolas Papadopoulos’un da bunları ilan ettiklerini söyledi.

İşbirliği konusunda bazı anlaşmazlıklar olsa da, Başkan tarafından farklı siyasi görüşlere dürüstlük ve saygı olduğunda o zaman bunun demokrasi ve uzlaşmayı güçlendirecek bir unsur olduğunu ifade etti. Malas, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in tersine kendisinin farklı görüşlere saygılı olacağını belirterek ulusal konularda fikir birliği olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

“Şu an ulusal konuda görüş birliği çok önemlidir çünkü Kıbrıs sorunun uzaması kabul edilmeyecek bir anlaşma kadar tehlikelidir” diyen Malas bunun Kıbrıs sorunun sonu olacağını söyledi.

Malas toplum ile samimi bir ilişkiye sahip olacağını ve kimseyi pohpohlamak istemediğini vurguladı.