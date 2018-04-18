Avrupa Birliği (AB) açıkladığı Türkiye raporunda, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için destek verdiği hatırlatıldı.

Raporda ayrıca, Ankara’ya yönelik göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel iş birliği konularında övgülere yer verdi.

Türkiye’nin bölgesel iş birliği konusunda önemli adımlar attığı kaydedilen raporda, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için destek verdiği hatırlatıldı. Bu çerçevede Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in çabalarına da destek vermeye devam ettiği anımsatıldı.

Bölgesel iş birliği alanında Türkiye’nin özellikle AB üyesi Bulgaristan’la göç konusunda önemli iş birliği yürüttüğü kaydedilirken, Türkiye’nin “iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası antlaşmalar ve çatışmaların barışçıl çözümüne” bağlı kalması gerektiği ifade edildi.

Raporda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü konularında ise “ciddi geriye gidiş” olduğu iddia edildi.

AB Komisyonu, yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından aday ve aday adayı ülkeler hakkındaki raporunu yayımladı. Raporu basına AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn duyurdu.

Eski adıyla “İlerleme Raporu” yeni adıyla “Türkiye Raporu”nda övgülerin yanı sıra bazı eleştirilere de yer verildi.

PKK’nın AB’nin terör örgütü listesinde yer aldığı anımsatılan raporda, FETÖ ise terör örgütü olarak tanımlanmadı.

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için “travmatik bir süreç” olduğu belirtilerek, “AB’nin darbe girişimini hemen ve güçlü biçimde kınadığı ve Türkiye’nin böylesi ciddi bir tehdide karşı orantılı ve süratli meşru tepki verme ihtiyacını tanıdığı” belirtildi. Bununla birlikte, raporda 15 Temmuz sonrasında görevden almalar eleştirildi, hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği savunuldu.