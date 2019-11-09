Kıbrıs sorununda hareketlilik...

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde Kıbrıs sorununda hareketli döneme giriliyor.

Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Berlin görüşmesinin hazırlıkları için Kıbrıslı Türk lider Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’le görüşmek üzere Ada’ya geliyor. Anastasiadis Ulusal Konseyi 13 Kasım’da saat 10.00’da toplantıya çağırdı.

Politis “Lute Dönüyor… Gelecek Hafta Akıncı ve Anastasiadis’le Görüşecek… Ulusal Konsey Lute’un Gelişi ve Berlin Üçlü Görüşmesi Arifesinde Çarşamba Günü Toplanıyor” başlıklı haberinde gelecek haftanın Kıbrıs sorunu açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Lute’un Ada’ya geleceğini dün Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, Limasol’da, “şimdilik (Lute’un) muhtemelen 15 Kasım’da Kıbrıs’ı ziyaret etmesi bekleniyor, kendisiyle görüşmemiz de 16 Kasım saat 18.30 olarak belirlendi” diyerek açıkladı.

Lute’un Ada’da yapacağı temasların Genel Sekreter ile Berlin’de yapılacak üçlü görüşme öncesinde hazırlık amacını taşıyacağına işaret eden Anastasiadis, gazetecilerin 25 Kasım görüşmesinden umutlu olup olmadığı sorusuna karşılık “öteki taraf da bizim taşıdığımız siyasi irade ve kararlılığı taşıyorsa (görüşme) sonuç verebilir” cevabını verdi.

ULUSAL KONSEY SONRASINDA “GEREKİRSE” AÇIKLAMA YAPILACAK

Bir gazetecinin “Ankara’nın işbirliği yapmadığı” iddiası üzerine Anastasiadis, önce Ulusal Konseyi elindeki bilgileri aktaracağını, ardından da -gerekirse- kamuoyuna açıklama da yapılacağını söyledi.

Alithia “Kıbrıs Sorunu ‘Yeniden Isınıyor’.. Lute Geliyor Önümüzdeki Cumartesi İki Lideri Görüyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Lute’un Berlin’deki üçlü görüşmeyle ilgili hazırlığından söz ederken “pratik düzenlemelerden değil, halen havada olan referans şartlarında mutabakat çabasının tamamlanmasından söz ediyoruz” dediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis “Antonio Guterres, Berlin’de, referans şartlarında sonuçlanmış bir anlaşma görmek istiyor ki her şey yolunda giderse Aralık ayı içerisinde gayrı resmî beşli konferans aşamasına geçilebilmesi için garantör güçlere sunabilsin” ifadelerini kullandı.

“SEPET KÜÇÜK”

Fileleftheros “Küçk Sepetle Berlin’e... Guterres, Akıncı ve Anastasiadis Kıbrıs Sorununda Sonraki Adımları Görüşecek… Jane Holl Lute Liderlerle Temasları Gelecek Cumartesi” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rumların üçlü görüşme için Berlin’e “küçük sepetle” (beklentisi düşük) gideceğini yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rumların beklentilerinin düşük olma sebebi, Berlin görüşmesi için Akıncı, Guterres ve Anastasiadis arasında, üçlü görüşmede Kıbrıs sorununda bundan sonraki adımların görüşüleceği ilke anlaşması olması.

Gazete, “Bu da referans şartlarında anlaşma veya karar alınmamasının işareti” diye yazdı.

Gazeteye göre ikinci sebep ise TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun beşli konferansta dönüşümlü başkanlık, siyasi eşitlik v.b’de uzlaşıldıktan sonra çözüm şeklinin görüşülmesini istediğini açıklaması.

Rum liderliği Türk liderliğinden gelen bu yöndeki mesajların Berlin’deki üçlü görüşmede sonuç alınma olasılıklarını asgariye indirdiği görüşünde.

Gazeteler 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın yaptığı, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in kendisine, Berlin görüşmesi konusunda, ‘boşuna gideceğiz, boşuna masraf ‘ dediği açıklamasını da aktardılar.

Fileleftheros “Talat’a Boşuna Seyahat İtirafı”, Alithia “Talat’ın İddiası: Anastasiadis Bana Berlin’e ‘Boşuna’ Gideceklerini Söyledi” ve Haravgi de “Başkan Talat’a Üçlü Görüşme Hakkında ‘Boşuna Gidiyoruz, Boşa Masraf’ Dedi… Lute 16 Kasım’da Liderler İle Ayrı Ayrı Görüşüyor” başlığını kullandı.