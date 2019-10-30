Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı

Rus Büyükelçi Stanislav Osadchiy ve Büyükelçilik İkinci Sekreteri Ildar Nasibullin Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve MYK Üyesi Muhittin Tolga Özsağlam ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kıbrıs Sorunu, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmede yaptığı konuşmada, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek toplantı öncesinde BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya Federasyonu’nun Büyükelçisini konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, Berlin’de Genel Sekreter Guterres’in, Crans Montana sonrasında yaptığı açıklamalarda vurguladığı, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve geçmiş yakınlaşmaların kabulüne dayanan müzakere yöntemi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan siyasi eşitlik gibi temel parametrelere ilişkin kararlı bir duruş sergilemesi durumunda, kapsamlı çözüm konusunda ileriye doğru adım atılabileceğini, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Sekreteri bu konuda desteklemelerinin önemli olduğunu söyledi.