Kıbrıs sorunu teğet geçildi…

Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı çalışmalarının anlatıldığı programda Kıbrıs Sorunu’nun teğet geçilmesi dikkat çekti.

Hükümetin oluşumu sırasında, Kıbrıs sorununda her partinin hükümetten bağımsız kendi görüşlerini dile getireceği, müzakere sürecinin ise Cumhurbaşkanlığı ile uyumlu yürütüleceği belirtilmişti.

Türkiye ile hem askeri işbirliği anlaşması hem de asli yardımlaşma anlaşması yeni hükümetle birlikte gündeme geldi, programda yer aldı.

Avrupa Birliği ile ilişkilere önem verileceği, Yeşil Hat Tüzüğü'nün kapsamının geliştirileceği, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün hayata geçirilmesi için çalışılacağı programda yer aldı.

Askeri işbirliği anlaşması…

Spor kültür ve sanat alanlarında uluslararası temsil sorununu gidermek için çalışma yapılacağı,

Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili düzenleme yapılacağı, Türkiye ile KKTC arasında askeri işbirliği antlaşması yapılarak, bazı askeri bölgelerin sivil kullanıma verilerek, kamu yararına olacak projeler için kullanılacağı da hükümet programına yansıdı.

Adli yardımlaşma anlaşması

Hükümet programında Türkiye ile ülkeye giriş-çıkış koşullarını ele alacak bir adli yardımlaşma anlaşması yapılacağı da belirtildi.

Programda kara para aklama, yolsuzluk, insan kaçakçılığı ve insan ticareti, terörizm ile karşı mücadele gibi konularda mevzuatın uluslararası hukuka uyumlaştırılacağı da belirtildi.

Programda “Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları içerisinde yer alan doğal kaynaklar ile ilgili her düzeyde diplomatik çaba ortaya konulacağı” yer aldı.

Mültecilere devlet güvencesi…

Dörtlü Koalisyon Protokolü’nde 18 yaş ve altı çocuklar başta olmak üzere ülkeye yasa dışı yolla giren sığınmacı ve mültecilere "suçlu" muamelesi yapılması yerine, barınma, eğitim, sağlık, işgücü piyasalarına erişim gibi uluslararası korunma hakları devlet tarafından güvence altına alınacağı vurgulandı.

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