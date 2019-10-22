Kıbrıs sorunu “Seri Görüşmeler”e konu oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yıltan Taşçı ve Kıbrıslı Rum Sanatçı Adamos Katsantonis’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, Taşçı ve Katsantonis, 1960’lı yıllardan beridir sürüp giden Kıbrıs görüşmelerini konu aldıkları “Seri Görüşmeler” isimli single müzik albümünü, Cumhurbaşkanı’na takdim ettiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki yapıcı ve iyi niyetli tutumunun farkında olduklarını ifade eden Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis, Akıncı’nın göstermiş olduğu yapıcı çabanın, olumlu bir sonuca ulaşmasını temenni ettiler. Cumhurbaşkanı Akıncı, Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis’e çalışmalarında başarılar diledi.