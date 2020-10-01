Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden 2 yeni kitap

Aylardır dünyamızı kıskacına alan salgın yüzünden planladığı “30. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri”ni yapamayan Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği; yayıncılık alanındaki hedeflerini ise peş peşe gerçekleştiriyor.

17 Mayıs 1990 tarihinde 22 kişinin katılımıyla ilk Genel Kurulu’nu HAS_DER lokalinde gereçkleştiren KSYB, o günden bugüne yüzlerce sanat etkinliği; uluslararası festivaller ve gündemi belirleyen faaliyetler sürdürmüş; tüzüğündeki “sanatçı ve yazarların dayanışmasını sağlamak; ürettikleri eserlerin ülke içinde ve dışında tanıtılmasını / yayılmasını sağlamak. Toplumsal, kültürel gelişme, düşünce ve anlatım özgürlüğünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için uğraş vermek” hedefleri doğrultusunda bir çok kitap ve antoloji yayınlamıştır.

Ağustos ayında, genç yaşta yitirdiğimiz şair Ayça Özkan’ın ailesi ile işbirliği içinde “Ayışığı Sonatı” isimli şiir kitabını ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla, birliğin yayın organı insanzamanmekan dergisinin 14’üncü sayısını yayınlayan KSYB, Eylül ayının son günlerinde iki kitap daha yayınladı.

30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

KSYB başkanı Tamer Öncül’ün, Birlik ve kendi arşivinden derleyerek hazırladığı; Işık Kitabevi ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği işbirliğinde yayınlanan “30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği” kitabı , 396 sayfalık bir araştırma kitabı.

KSYB’nin kuruluşundan (1989), Mart 2020’ye kadarki 30 yıllık süreçte gerçekleştirdiği etkinliklerin belgesel bir dökümü olduğu kadar; 30 yıllık yakın geçmişimizin “Kültür-Sanat Alanı”nın da dökümü sayılabilir.

Düzeltisi, Birlik sekreteri Emel Kaya, kapağı Birlik Yönetim Kurulu üyesi Ümit İnatçı tarafından yapılan “30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği” kitabının hazırlanması üç yıllık bir çalışmanın sonucu.

“SINIRSIZ ŞİİR V /İspanya ve Kıbrıs’tan Şiir Antolojisi”

Çeviri çalışmalarıyla birlikte yaklaşık iki yıllık bir sürecin ürünü olan diğer kitap ise, Tamer Öncül ve İspanyol şair Jaime B. Rosa tarafından derlenmiş bir “Şiir Seçkisi”.

İlk baskısı Mayıs ayında İspanya’da yapılan (JB Rosa Ediciones) kitabın “tıpkıbasımı” Kültür Dairesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından yapıldı.

“SINIRSIZ ŞİİR V /İspanya ve Kıbrıs’tan Şiir Antolojisi” isimiyle yayınlanan, İspanyolca –Türkçe “Şiir Seçkisi”nde” sekiz Kıbrıslıtürk (Zeki Ali, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Faize Özdemirciler, Jenan Selçuk, Emel Kaya ve Tuğçe Tekhanlı); on İspanyol şairin (Clara Janés, Jaime B. Rosa, Francisco Brines, Jenaro Talens, Antonio Colinas, Jaime Siles, Ricardo Bellveser, Ángela Vallvey, Arcadio Pardo ve Marily Morales Segovia) şiirleri iki dilde yayınlandı.

Kapak tasarımı ressam Nesligul Ceylan Kaya tarafından yapılan, 262 sayfalık kitapta yer alan İspanyol şairlerin şiirlerini Zeki Ali, Jenan Selçuk ve Tuğçe Tekhanlı (İngilizce’den Türkçe’ye) çevirdi.