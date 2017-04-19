Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi: “Turizm için seferberlik başlatalım”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Turizm Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda turizm için seferberlik çağrısı yaptı.

Son yıllarda turizm talebinde önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığına işaret eden Savaşan, günümüzde turistik kitlenin eğitim, kültür gibi demografik yapısında olumlu yönde değişimler yaşandığını ve bu değişimin etkisiyle de çevresel değerler, çevresel duyarlılık ile çevre bilinci gibi kavramların ön plana çıktığını söyledi.

Çevre ve doğal kaynaklara hassasiyet arttı…

Söz konusu değişimin turistik faaliyetlerin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade eden Savaşan, bilinçli turizm kitlesinin çevre ve doğal kaynakların turizm faaliyeti için önemini anladığını ve bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

Modern ve çevreci yaklaşımlar gelişti…

Artık günümüzde bu duyarlılığı gösterebilen turistik bölge ve ürünlerin tercih edildiğine vurgu yapan Savaşan, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konusunda yalnızca üretim boyutunda yoğunlaşan geleneksel yaklaşımın yerini, üretim ve talep koşullarını dikkate alan modern ve çevreci yaklaşımlara bıraktığını söyledi.

Yeni anlayışla ürünlerimizi çeşitlendirmeliyiz…

Kuzey Kıbrıs’ta da hedef turist kitlesi ve turistik arz yapısının bu gerçeklere dayandırılarak belirlenmesi gerektiğine değinen Savaşan, “ülkemizde bu yeni hedef kitlenin motivasyonunu arttıran, doğal değerleri korurken, çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek yeni değerler ve turistik ürünler geliştirmeliyiz” dedi.

Biz Dünyayı atalarımızdan miras almadık…

“Biz Dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık” Kızılderili atasözüne atıfta bulunan Savaşan, çocuklarımız için sürdürülebilir bir turizm politikasının geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi. Bu hedefe ancak ülke genelinde turizm bilincinin geliştirilebilmesiyle varılabileceğini belirten Savaşan, turizm bilincini geliştirmek için eğitim ve sosyal faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Katkıya hazırız…

Turizm bilincinin geliştirilmesi için “turizmde seferberlik” başlatılmasının şart olduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, seferberliğin sonuç vermesi için Turizm, İçişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ile sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ahmet Savaşan son olarak sektörün de Sağlık Turizmi Konseyi’nin de böylesi bir çalışmaya katkı koymaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.