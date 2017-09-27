Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi: “Sürdürülebilir kalkınma için hep beraber çalışmalıyız”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bütün ilgili tarafların daha sürdürülebilir bir turizm sektörü olarak yorumlanabilecek politikalar ve iş uygulamalarında etkili bir değişime girmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ahmet Savaşan mesajında, BM Genel Kurulu’nun 2017'yi Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı ilan ettiğini anımsatarak, sürdürülebilir turizm kavramının; doğal, sosyal, tarihi ve kültürel ortama zarar vermeden hem sosyal hem de ekonomik faaliyetlerin gelişmesini cesaretlendirici bir yol sunan seyahat anlayışı olduğunun altını çizerek “Kuzey Kıbrıs’da da bu anlayışın egemen olması için turizmin devlet politikası haline gelmesi ve bu politikanın sektör tarafından desteklenmesi önemli bir ihtiyaçtır” dedi.

Ülke turizmi sürdürülebilirlikte çok geride...

2017 yılının Dünya çapında olumlu bir değişim için katalizör yapma noktasında bütün paydaşları beraber çalışmak için harekete geçirerek, karar vericiler ve halk arasında sürdürülebilir turizmin kalkınmaya katkısı konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak seçildiğinin anlatan Savşan, son yıllarda turizmdeki pek çok olumlu gelişmeye rağmen Kuzey Kıbrıs’ın bu noktanın halen çok gerisinde olduğunun altını çizdi.

Dünya GSYİH’sinin %10’u turizmden...

Geçtiğimiz birkaç on yılda, turizm sektörünün diğer sektörlerle birlikte ekonomik kalkınma ve iş yaratmada önemli bir gücü olduğunu gösterdine vurgu yapan Savaşan,Dünya’ya bakıldığında turizm gelirlerinin yıllık 1,260 milyar doları aştığını görüyoruz. Bu gün Dünya GSYİH’sinin %10’unu, küresel ticaretin %7’sini ve istihdamın 1/11’ini temsil eden turizm günümüzde ana sosyoekonomik sektörlerden biri haline gelmiştir” diyerek, her yıl sınır ötesine seyahat eden 1,2 milyardan fazla insanla birlikte turizmin, kültürlerarası diyalog, toplumsal kapsayıcılık, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için de önemli bir güç olduğunun altını çizdi.

2010 yılından bu yana en yüksek büyüme...

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) üç ayda bir yayımladığı, uluslararası turist varışları, turizm gelirleri ve harcamalarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı "Dünya Turizm Barometresi" raporuna da atıfta bulunan Savaşan, Dünya turizminin 2017'nin ilk yarısında, turist sayıları bakımından, 2010 yılından bu yana kaydedilen en yüksek büyüme performansını gösterdiğini belirtti.

En fazla büyüme Ortadoğuda...

Yılın ilk altı ayında Dünya genelindeki turizm destinasyonlarının, yaklaşık 598 milyon turist ağırladığını belirten Savaşan, toplam turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 36 milyon arttığını ifade etti. Yüzde 6 artış ile yarı yıl bazında 2010 yılından bu yana en güçlü büyüme performansına ulaşıldığına dikkat çeken Savaşan, bölgeler bazında en fazla büyümenin yüzde 9 ile Ortadoğu'daki turizm destinasyonlarında görüldüğünü, Ortadoğu'yu yüzde 8 büyümeyle Avrupa ve Afrika, yüzde 6 ile Asya-Pasifik ve yüzde 3 ile Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Karayipler bölgelerinin izlediğine dikkat çekti.

KKTC turizminin gelişimi memnuniyet verici...

Devlet Planlama Örgütü 2017 yılında yayınladığı ekonomik ve sosyal göstergeler raporuna göre 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 1.483.244 yolcunun (1.110.795’i TC' li ve 372.449’u diğer ülkeler) geldiğini ifade eden Savaşan, 2014 yılına göre 2015 yılı yolcu sayısında %8,6 artış olduğunu belirtti. KKTC’nin toplam döviz gelirlerinin 2015 yılında 1,776 Milyon USD civarında olduğunu ve bu gelirlerin yarısına yakınının da turizmden elde edildiğinin (698 Milyon USD) altını çizen Ahmet Savaşan, geçtiğimiz günlerde Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan 2016 ve 2017 yıllarına yönelik olarak yaptığı ve ülkeye gelen yolcu sayıları, doluluk oranları, turistik tesislerde konaklayan turist sayısı ile geceleme sayılarında gözle görünür bir artışın elde edildiğini açıklamasının memnuniyet verici olduğuna da işaret etti.