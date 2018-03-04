Kıbrıs Rumların %94'u "güvensiz"

Kıbrıs sorunu çözülürse Kıbrıs Rum halkının yalnız yüzde 6’sının kendini güvende hissedeceği, ezici çoğunluğunun, güvensizlik sorununa çözüm olarak, üçüncü devletlerle stratejik ittifak tercih ettiği bildirildi.

Simerini IMR/ “Lefkoşa Üniversitesi” tarafından bu gazete hesabına, Şubat 2018’de, 18 yaş ve üzeri 500 Kıbrıslı Rum’un katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını “Gelecekte de Türk Engelleri… 10 Vatandaştan 9’u Türklerin Enerji Programımızı Engelleyeceğine İnanıyor” başlığıyla aktardı.

Ankette yöneltilen “Hangisi sizi daha güvende hissettirir” sorusuna, katılımcıların yüzde 51’i “başka devletlerle ittifaklar kurulması”, yüzde 43’ü Rum “Milli Muhafız Ordusu’nun ve teçhizat altyapısının güçlendirilmesi”, yüzde 20’si Rum-Yunan “ortak savunma sahası doktrininin aktive edilmesi”, yüzde 13’ü Güney “Kıbrıs’ın NATO’ya girmesi” ve yüzde 6’sı da “Kıbrıs sorununun çözülmesi” cevabını verdi.

Katılımcılara, kendilerini genelde güvende hissedip hissetmedikleri soruldu. Yüzde 35’i “güvende değil gibi”, yüzde 30’u “güvende gibi”, yüzde 27’si “hiç güvende değil” ve yüzde 8’i de “tamamen güvende” hissettiğini söyledi.

Türkiye’nin son dönemdeki eylemlerinden sonra kendilerini daha az mı daha çok mu güvende hissettikleri sorulan katılımcıların yüzde 73’ü “daha az”, yüzde 26’sı “aynı”, yüzde 1’i “daha çok” yanıtını verdi.

Rum yönetiminin İtalyan ENI şirketinin Doğu Akdeniz’de engellenmesi konusundaki icraatlarını nasıl buldukları sorulduğunda katılımcıların yüzde 60’ı “iyi gibi”, yüzde 15’i “çok iyi”, yüzde 15’i “kötü gibi”, yüzde 9’u “çok kötü” cevabını verdi, yüzde 1’i görüş belirtmek veya cevap vermek istemedi.

Son dönemde görünen askerî acizlikten sonra Rum yönetiminin, silahlanma maksadıyla topladığı vergilerin doğru kullanılıp kullanılmadığına dair görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 66’sı “hayır”, yüzde 28’i “evet” dedi; yüzde 6’sı cevap vermek istemedi.

Katılımcılara Rum yönetiminin dış sınırlarını koruyabilecek durumda olduğuna inanıp inanmadıkları da soruldu. Yüzde 67’si “hayır”, yüzde 33’ü “evet” cevabını verdi.

Türkiye’nin, Rum yönetiminin enerji programını engellemeye devam edip etmeyeceği konusundaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 93’ü “evet, devam edecek”, yüzde 7’si “hayır devam etmeyecek” dedi.

Türkiye’nin, Rum tarafının gelecekte doğal gaz çıkarmasını engellemesi olasılığı görüp görmedikleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 90’ı “evet”, yüzde 9’u “hayır” cevabını verdi, yüzde 1’i cevap vermek istemedi.

“Türkiye tarafından yapılan tacizlerin hedefi sizce müzakerelere Türklerin şartları ile dönülmesi mi” sorusuna ise yüzde 64 “evet”, yüzde 34 “hayır” cevabı verildi, katılımcıların yüzde 2’si cevap vermek istemedi.