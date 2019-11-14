‘Kıbrıs Rum toplumu da saygı bekliyor’

George Kafkalias

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın “15 Kasım” dolayısıyla yaptığı konuşmayla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı;

Akıncı’nın ifade ettiği Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu sadece kendi haklarını korumak için değil karşılıklı saygı ve Kıbrıslı Rum toplumunun özellikle 1974’de ihlal edilen yasal haklarına saygı gösterilmesi beni mutlu edecektir.

Kıbrıs Rum tarafı, yıllar içinde, son 45 yılda dürüst siyasi iradesini ispatlamıştır, iki toplumun yasal haklarının sağlanması için tarihi uzlaşmada bulunmuştur. Bu tabii ki “yasal hak” adı altında Kıbrıslı Türklerin, uluslararası kanunlarını göz ardı edeceği, bir toplumun diğer toplum üzerinde hükmedeceği bir durumun yaratılacağı anlamına gelmez. Siyasi eşitliği kabul ederek bizler, Kıbrıslı Türk toplumun endişelerine saygı gösterdiğimiz ispatladık. Ayrıcalık yaratan ve herhangi bir AB üye ülkesinde bulunmayan veya BM’nin tüzüklerinde yer almayan talepleri saplantı haline getirmek, yasal hak sağlamak anlamına gelmez. Aksine demokratik gariplik yaratır ve çalışır ve uygulanabilen bir çözüme yol açmaz.

Anastasiadis ayrıca, 25 Kasım’da Berlin’de yer alacak toplantıya kararlılık ve siyasi irade ile yaklaştığını, Akıncı ile 9 Ağustos’ta anlaşılan referans şartlarına sahip çıkmak için olumlu bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Çeviri YD