SAAT: 11.23

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın sözcüsü Barış Burcu, Twitter hesabından toplantının başladığını duyurdu.

Burcu: Günün ilk toplantısı başladı. Güne, garantörlerin de yer aldığı İkinci Masa toplantısı ile devam edeceğiz.



Burcu:Yine yoğun yeni bir güne başladık.

SAAT: 11.15

Crans Montana'da devam eden Kıbrıs Konferansı 7. gününde. Güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuların ele alınacağı ikinci masa toplantısıyla bu sabah 11.00'de (Kıbrıs saatiyle) başladı. Bir saat sürmesi beklenen toplantının ardından saat 12.00'de (Kıbrıs saatiyle) 5'li toplantıya geçilmesi bekleniyor.

Toplantıya önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis daha sonra da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken, Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür... Bekleyip görelim” yanıtını verdi.

SAAT:09.24

BM Kıbrıs Rum tarafının öneri paketini yeniden hazırlamasını istedi

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs Rum tarafının, yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler, ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele konularındaki önerilerinden oluşan paketi kabul etmeyerek kendilerinden yani bir öneri paketi hazırlamalarını istedi.

Crans Montana’da devam etmekte olan Kıbrıs Konferansı’nda, dün Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları, BM’ye, açıkta kalmış olan temel konulardaki – yani yönetim ve güç paylaşımı başlığı altında etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık, mülkiyet başlığı altında kimlerin mülklerine dönme önceliği olacağı, toprak başlığı altında toprak düzenlemelerine tabi olacak bölgeler, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele ve güvenlik ve garantiler – önerilerini bir paket şeklinde sundular. Garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ise sadece güvenlik ve garantiler başlığında öneri sundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM, Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin Genel Sekreter Antonio Guterres’in geçtiğimiz gün müzakerelerin devamı için çizdiği çerçevenin dışında olduğunu belirtti. Özellikle yönetim ve güç paylaşımı başlığı altındaki önerilerin sorunlu olduğu öğrenildi.

Bu talep üzerine, Rum tarafı önerilerini yeniden şekillendirerek BM’ye sundular.

BM’nin Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın önerilerini çerçeveye uygun bulunduğu belirtiliyor.

BM, tarafların önerilerinin Genel Sekreter Guterres'in çizdiği çerçeveye uygun olup olmadığını ölçmek için bir puanlama sistemi kullanıyor.

Cuma günü Crans-Montana’ya gelen BM Genel Sekreter Guterres, müzakerelerin, temel konuları içeren bir paket üzerinden devam etmesi konusunda taraflar arasında bir mutabakat sağlamış, bu paketin, süreci kapsamlı bir çözüme taşıyabileceğini belirtmişti. Söz konusu paket anlayışı çerçevesinde, tarafların yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele ve güvenlik ve garantiler konularını birbiri ile bağlantılı şekilde ele alarak karşılıklı, eş zamanlı adımlar atabilecekleri öngörülmüştü.

Ancak kaynaklar, paket anlayışına rağmen dün, tarafların, ellerindeki müzakere kartlarını açmak için hala karşı tarafın elini görme eğilimi içinde olduklarını vurguladı.

PAKETLER SUNULDU, GÖRÜŞMELER SÜRECEK

"Birleşik Federal Kıbrıs" hedefiyle İsviçre'nin Cranz-Montana kasabasındaki Kıbrıs Konferansı 6'ncı gününü geride bıraktı.

Garantörler “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlikler ise tüm başlıklardan oluşan paket önerilerini Birleşmiş Milletler'e sundu.

BM, kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerinin birer kopyasını tüm taraflara dağıttı. Gün boyunca taraflar arasında yer alan görüşmeler 6'ncı gün de tamamlandı.

Paket önerilerin sunulmasının ardından İKİ ayrı masada TARAFLAR bir araya geldi.

Tüm tarafların BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırlanan paketleri BM'ye sunmaları sonrasında Kıbrıslı Türk lider Akıncı'nın Rum liderle yaptığı "İkinci Masa" toplantının ardından, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ile 3 garantörün bir araya geldikleri "Birinci Masa" toplantısına geçildi.

"İkinci Masa" toplantılarında, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’ndaki toplantıların tamamlanmasının ardından, Crans Montana’daki Kıbrıslı Türk siyasileri bilgilendirdi. Kıbrısı Rum lider Nikos Anastasiadis de "Ulusal Konsey"i hemen yan odada topladı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı paket sunduğu görüşmenin ardından, gazetecilerin “İyimser misiniz?” sorusuna “Bu haftanın karar haftası olduğunu söyledim. Hep beraber göreceğiz” yanıtı vermişti. Akıncı, en son görüşmeden çıkışta da "İyi niyetle çalışıyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, sabah yapılan 5'li toplantının ardından dün öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

SAAT: 09.00

ERDOĞAN VE MAY’DEN KIBRIS TRAFİĞİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

(AA)

SAAT: 01.00

SİYASİ PARTİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nda tarafların öneri paketi sunması sonrasında Crans Montana’da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcilerini bilgilendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Kudret Akay ve UBP temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.