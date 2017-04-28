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Kıbrıs Rum polisine AB üniforması

Kıbrıs Rum polisine AB üniforması

Kıbrıs Rum polisinin üniformalarının, AB üyesi ülkelerin polis üniformalarına uyum sağlanması çerçevesinde, 1 Mayıs itibarıyla değişeceği bildirildi.

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Kıbrıs Rum polisinin üniformalarının, AB üyesi ülkelerin polis üniformalarına uyum sağlanması çerçevesinde, 1 Mayıs itibarıyla değişeceği bildirildi.
Alithia gazetesi, gömleklerin mavi renk olacağını, en üst rütbeden en alt rütbeye kadar tüm polislerin rozet takacaklarını, kollardaki armaların ve mavi dekoratif bağcıkların kaldırılacağını, kravatlarda “clip-on” sistemine geçileceğini ve bunun gibi polis mensuplarının görevlerini icra ederken daha rahat edebilecekleri başka değişiklikler yapılacağını yazdı.
Haberde, polise kurşun geçirmez yelek ve çeşitli teçhizatlar alındığı da belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

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