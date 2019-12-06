“Kıbrıs Rum kesimi ile anlaşma yapmayız"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Kıbrıs Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili veya çok taraflı anlaşma yapabiliriz” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgede birçok ülkenin tek taraflı adımlar atmasının da önüne geçmiş olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz; Kıbrıs Rum kesimi hariç, tüm ülkelerle bu konuda ikili ya da çok taraflı anlaşmaya hazırız ama bölgede bazı ülkeler tek taraflı adımları ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımız, Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis’e de gayet net bir şekilde Yunanistan’la da benzer bir mutabakat zaptını imzalayabileceğimizi söyledi. Biz Kıbrıs Rum kesiminii tanımıyoruz. İleride Kıbrıs’ta bir kalıcı bir çözüm olursa onlarla da yapabiliriz. Kıbrıs Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle, buna Mısır da dahil, Lübnan da dahil, hepsiyle biz bu tür anlaşmaları ikili ve çok taraflı yapabiliriz. Çünkü biz bölgede işbirliğinden yanayız" dedi.

Yunanistan’ın Türkiye ile mutabakat hakkında bilgi talep ettiği Libya’nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararını da eleştiren Çavuşoğlu, “Gerçekten yaptıkları çok yanlış. Diplomatik nezakete de sığmaz. Bir ülkeyi tehdit etmesi doğru değil. Cumhurbaşkanımız Mitçotakis’e dedi ki “Bizden isteseydiniz biz size verirdik. Bizim meclisimizden geçen bir mutabakat zaptının gizli kalması mümkün mü?” diye sordu.