"Kıbrıs Postası'na açılan dava tehdit ve sindirme hareketidir"

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) Kıbrıs Postası’na açtığı davayı “tehdit ve sindirme hareketi” olarak tanımladı.

Kişmir konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Sosyal medyanın baskın olduğu günümüzde, sosyal medya üzerinden paylaşılan ve toplumsal bir konu haline gelen bir görseli haber amaçlı alıp yayınlamak meslek özgürlüklerimiz içerisindedir” dedi.

“Bu bağlamda, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin KIB-TEK’e olan borcunu sosyal medyadan yayınlaması ve bu konunun toplumsal bir olay haline gelmesi elbette ki haber değeri taşımaktadır” ifadelerini kullanan Kişmir, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Postası Gazetesi de bu bilinçle EL-SEN’in bilgilendirme paylaşımını alıp bu konuyu haberleştirmiştir. Bundan daha doğal ve etik bir durum olamaz.

Ancak ne yazık ki, bazı kesimler kendileri için yapılan güzel haberleri hoşgörü ile karşılarken, kendileri hakkında olumsuz yönde yapılan haberlere ise tepki göstermektedir. Hatta bu tepkilerini ileriye taşıyıp haber yapma, düşünce ve ifade özgürlüğüne sansür uygulamak için mahkemeye başvurmaktadır. YDÜ’nün de Kıbrıs Postası’na açtığı dava tam da bu anlamı taşımaktadır. Bu adım resmen tehdit ve sindirme hareketidir.

Her daim olduğu gibi bu konuda da sendika olarak düşünce ve ifade özgürlüğünden tarafız. Sonuna kadar da olmaya devam edeceğiz.”