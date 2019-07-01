Kıbrıs 'patlama' ile uyandı

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ



Kıbrıs büyük bir ‘patlama’ ile uyandı, Taşkent köyü yakınlarına “füze” olduğu tahmin edilen bir cisim düştü. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bölgede, söz konusu askeri mühimmatın üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Bizim dışımızdan gelen askeri bir cisimle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz.” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise cismin yerleşim yeri üzerine düşmemesinin ve kimsenin zarar görmemesinin büyük teselli olduğunu söyledi.

Patlamanın, Suriye devletinin kendini koruma maksatlı havada imha ettiği bir füze veya insansız hava aracından kaynaklandığı yönünde tahminler yapılıyor.

Uluslararası Haber kaynakları ise Şam’a yapılan füze saldırıların Suriye ordusu tarafından havada imha edildiğini duyuruyor. Bu iddia üzerinden havada imha edilen bir füze yanda İnsansız Hava Aracı'nın Taşkent'e düştüğü yönündeki senaryoları da gündeme getiriyor.

10.50: Füzeyi bagajda getirdiler, ellerinde taşıdılar

Dikmen’e düşen, yakıt tankını ateşleyen parça, askerler tarafından alındı, sivil bir aracın bagajına konuldu. Füze parçası askerler tarafından elle taşınarak, Taşkent’teki füzenin yanına getirildi. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu işlemin yapılması dikkat çekti.

10.40: Güneş: Güvenlik tedbirleri alındı

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise detaylı açıklamanın askeri makamlar tarafından yapılacağını dile getirdi, şu anda güvenlik tedbirlerinin alındığını aktardı. Güneş, bölgede yaptığı inceleme sonrası şöyle konuştu: Güvenlik tedbirleri alındı. GKK ve polisle.. Dikmen, Taşkent halkına büyük geçmiş olsun. Detaylı incelenecek. Bilgiler daha sonra askeri makamlar tarafından açıklanacak. Yalnızca Esentepe’ye değil, Görneç’te büyük parça yağışı olmuş. Oldukça yükseklerde olduğu, geniş alana yayıldığı yönünde bilgi var. Teferruatı daha sonra askeri makamlardan alacağız.

Çelebi: Barışa dört elle sarılmalıyız

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise barışa dört elle sarılması gerektiğine vurgu yaptı, bölgede alışılmışın dışında bir şey yaşandığını kaydetti. Çelebi şöyle konuştu: Alışılmış durumun dışında farklı bir şey yaşadık. Sevindiğimiz tek nokta, füzenin açık alana düşmesi… Dikmen’e de bir parça düştü. İki parça da Görneç’e düştü. Belli ki havada parçalanıp, düştü. Çok ucuz atlattık. Ülkemize geçmiş olsun. İnşallah huzur, barışı bir an önce getirirler. Savaş ortamından bir anda kurtuluruz, barışa dört elle sarılmalıyız Dikmen’de o kadar ciddi riskli durum yok. Ana parçanın parçası… Orada tedbir amaçlı bölge emniyete alındı.

10.10:Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bir vatandaşın evinin üzerine füze parçası düştüğüne dair bilgi verdiğini ancak böyle bir cisme rastlanmadığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, polisle birlikte inceleme yaptıklarını ancak herhangi bir şey bulmadıklarını aktardı.

10.00: Erhürman, Taşkent’te inceleme yapıyor

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da Taşkent’te inceleme yapmak için bölgeye geldi. Erhürman, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve askeri yetkililer eşliğinde bilgi almak için füzenin bulunduğu alanda…

08.48: Tatar: Ciddi tehlike atlattık, incelemeler sürüyor

Başbakan Tatar, ciddi bir tehlike atlatıldığını söyledi, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatar, ilk fırsatta detaylı açıklamanın yapılacağını da ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar’ın açıklaması şöyle: Taşkent köyümüz ve ülkemiz dün gece havada patlayan ve füze olduğu üzerinde durulan bir cismin düşmesi ve yangın çıkması dolayısıyla ciddi bir tehlike atlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve Anavatan Türkiye olay üzerindeki incelemelerini sürdürmektedir. Patlamalar ve yangının , herhangi bir can kaybına neden olmaması bizleri memnun etmiştir. İlk fırsatta gereken daha detaylı açıklamanın yapılacağını belirtir halkımıza ve özellikte Taşkent köyümüze geçmiş olsun dileklerimi iletirim...

08.40: Bir parça daha bulundu

Günün aydınlanmasıyla birlikte Taşkent’e düşen ve füze olduğu üzerinde durulan cisimle ile ilgili incelemeler sürerken, bölgede bir parça daha bulundu. Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını geniş çaplı şekilde sürdürüyor.

"En güçlü olasılık S-200 ya da S-300"

Asker ve güvenlik uzmanı Abdulah Ağar, Taşkent yakınlarında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Ağar, fotoğraflara bakıldığında birkaç farklı seçeneğin akla geldiğini söyledi. Ağar, kuyruk yapısına bakıldığında, en güçlü olasılık olarak hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesinin akla geldiğini vurguladı.

Abdullah Ağar yaptığı açıklamada, Taşkent’te patlamaya neden olan seçenekleri değerlendirdi.

Abdulah Ağar, fotoğraflara bakıldığında akla birkaç farklı seçeneğin geldiğini vurguladı. Ağar, “en güçlü olasılık hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesi olması” dedi. Ağar, bu füzelerin Suriye’den İsrail uçaklarına yönelik fırlatılmış olabileceğini kaydetti.

Abdullah Ağar, parçaların ikinci olasılık olarak bir Scud füzesine ait olabileceğini de belirtti. Ağar, parçaların bir seyrüsefer füzesinin yakıt tankı, ya da insansız hava aracına ait olma olasılıklarını ise daha zayıf seçenekler olarak değerlendirdi.

Abdulah Ağar, parçaların üzerindeki yazıların önemli olduğunu, bununla birlikte düşüş istikameti ve menzilinin de, füzenin yapısına ilişkin kesin bilgileri verebileceğinin altını çizdi. (TAK)

08.35: Erdoğan: Bölgeye düşen herhangi bir parça yok

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Taşkent ve Dikmen’e düşen cismin parçalarının Esentepe’de de tespit edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını aktardı. Kanal Sim’de konuşan Erdoğan, “Saat 00.00-01.00 sıralarında patlama sesi duyduk. Helikopter düştü zannettik. Sosyal medyada Esentepe’ye de düştüğüne yönelik paylaşımlar oldu ancak doğru değil. Polisle irtibata geçtik. Duman, yangın var mı polisle beraber geldik. Bizim bölgemizde bir cisim bulunmuş değil” dedi.

08.20: Taskent’te hareketli saatler devam ediyor. Polis ve askeri yetkinlerin tedbir aldığı bölgede basın da var. Polis füzenin düştüğü bölgeyi kordona aldı

07.49: Tatar: Cismin ne olduğu inceleniyor

Başbakan Ersin Tatar, cismin yerleşim yeri üzerine düşmemesinin ve kimsenin zarar görmemesinin büyük teselli olduğunu söyledi. Başbakan BRT’ye yaptığı açıklamada tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir soru üzerine, Başbakan, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu herkesin farklı şeyler söylediğini kaydederek, “ En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız”. dedi. Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, “ İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız” (brt)

07.45: Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 09.30’da toplanması bekleniyor. Toplantı öncesi Tatar, Taşkent’e inceleme yapmak üzere gidiyor.

Aşandır: Taşkent’e düşen cismin füze olduğuna dair bilgi edindik

Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, Taşkent’e düşen cismin füze olduğuna dair bilgi edindiğini söyledi. Kanal Sim’de konuşan Aşandır, şöyle konuştu: “Saat 00.30-01.00 arası bir gürültü duyduk. Çıktık baktık. Alevler yükseldi. İtfaiye, polisi aradık. Erken müdahale edilsin diye… Elçi, Cumhurbaşkanı, GKK Komutanı bölgeye gelerek, bilgi aldı. Son edindiğimiz bilgi, cismin füze olduğuna dair. Olay yerindeyim ancak güvenlik açısından yakına yaklaştırmıyorlar.”

05.34: Sofi: Düşen cisim radarlara takılmadı, uçuşlarda sıkıntı yok

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, düşen cismin radarlara takılmadığını söyledi, uçuş trafiğinde hiçbir aksama yaşanmayacağına yönelik YENİDÜZEN'e bilgi verdi.

04.00: Akıncı: Bizim dışımızdan gelen askeri aletle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonrası basına açıklama yaptı, “Bizim dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız” dedi, “Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor” şeklinde konuştu. Sabah saatlerinde daha ayrıntılı tespitlerin yapılabileceğine işaret eden Akıncı, “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor” şeklinde konuştu. Akıncı, bölgeye düşenin Rus yazılı bir füze olduğu iddiasını ise şu şekilde yanıtladı: Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim. Akıncı’nın açıklaması şöyle: Arkadaşlar biraz önce haber verdiler. Haber ulaşır ulaşmaz yerinde görmek istedim. Son derece önemli bir hadise...Ne olduğunu, sabah gün ışığında daha net anlayabileceğiz. Ama Bakan’ın da dediği gibi, yolda gelirken komutanla da konuştum, tam olarak ne olduğu belli olmasa da kendi topraklarımızdan kaynaklanmayan bir durum olduğu anlaşılıyor. Ne cephanelik patlaması ne de başka bir şey… Öyle anlaşılıyor ki, bizim dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor. Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor. Çok şükür ki meskun bir bölgeye düşmedi. Evlerin olduğu yerlere de , daha yoğun mahallere de düşebilirdi. En azından bir miktar yangınla bu belayı defetmiş oluyoruz. Yarın tam tespitler yapıldıktan sonra daha net bir şey söylemek mümkün olacak. Hepimize geçmiş olsun. (Rus yazılı uçak olduğu iddiası) Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya’nın da Amerika’nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim.”

Atakan: Dikmen’e de bir parçanın düştüğü söyleniyor, teyit etmedik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Dikmen’e de bir parçanın düştüğünün söylendiğini, ancak bu bilginin henüz teyit edilmediğini dile getirerek, “O parça ile buradaki parçalar eşleştirilecek. Çevreye saçılan parçalar tespit edilecek” dedi. Geniş bir alanda araştırmaların sürdüğünü ifade eden Atakan, gün aydınlandığında daha net bir açıklama yapabileceklerini söyledi. Atakan’ın açıklaması şöyle: Gün aydınlanınca daha net ortaya çıkacak. Geniş bir alan var. Araştırma yapılıyor. Sabah gün ışığında daha net bilgiler ortaya çıkacak. Uçak değil, insansız hava aracı değil gibi de görünüyor. Dikmen’e de bir parça düştüğü söyleniyor. Henüz teyit etmedik. O parça ile buradaki parçalar mutlaka eşleştirilecek. Çevreye saçılan parçalar tespit edilecek. Daha net açıklama yapılacak. Ufak tefek birkaç yerde de parça dağılmış durumda.

Erişken: 3 kez patlama oldu

Taşkent sakini Behçet Erişken, Kanal SİM özel yayınında yaşananları anlattı, “3 kez patlama oldu. Ateş topu gibi kıpkırmızı ışık vardı. Şapka şeklindeydi, döne döne geldi” dedi.

“Köyün içine düşse facia olacaktı” diyen Erişken, “Çocuklarımız çok korktu. Görüntünün şokundayız” şeklinde konuştu.

Erişken şunları anlattı: 3 kez patlama oldu. İlk düştüğünde yüksek bir patlama duyduk. Ama havadayken de bir gürültü duyduk. Bir yerlere çarparak geliyordu. Döne döne ilk etapta helikopter zannettim. İçeriye girdik. Ardından komşular yangın çıktığını söyledi. Ateş yükseldi, sonra yetkililer geldi. Küçük bir cisim olduğunu söylerler. Çok süratli geçti. 40 saniye gördük…Olay yerine gidemedik. Dışarıya çıktım. Şapka şeklinde ışık, döne döne geldi. Pervane sesini duyunca helikopter düştü zannettim. Bayağı aşağıdaydı. Çok büyük bir facia yaşanabilirdi. Köyün içine düşse facia yaşanacaktı. Dağın üstünden, kuzey batıdan geldi. Dikmen ile bizim aramızdan geldi. Çocuklarımız çok korktu. Çok büyük uğultu ile geldi. İlk etapta havanın gürlediğini zannettik. Görüntünün şokundayız.

Taşkent’e düşen cismin, S-200 füzesine ait bir parça olduğu iddia ediliyor.

Suriye Ordu kaynaklarına ait olduğu öne sürülen bir twitter hesabından yapılan paylaşımda; cismin patladıktan sonra yüksek zehir yaydığı öne sürülüyor.

Bu konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Görgü tanıkları anlatıyor: Düştükten 2-3 dakika sonra patladı Olayın ardından görgü tanıkları yaşananları anlattı, “Bir gürültü duyduk. Başka da bir şey yok. Düştükten sonra 2-3 dakika sonra patladı” dedi.

03.50: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi olay yerinde.

Olay yeri, geniş güvenlik şeridi ile donatıldı. Taşkent köyüne girişte bekleyen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

03.41 : Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğunu işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır.

03.40: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bölgede.

İnsansız hava aracı olduğu düşünülen cisimin üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia ediliyor.

02.51: Taşkent yakınlarında çıkan patlama, yurdun çeşitli yerlerinden hissedildi. Henüz resmi bir açıklama yok, ​​​​bölgede bazı metal kalıntılara ulaşıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, asker ve itfaiye ekibi sevk edildi, sivil vatandaşlar ise ne olduğunu anlamak için bölgeye akin etti.

Tedirgin olan halk özellikle sosyal medya üzerinden doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyor.



Yangının ardından bölgede bazı metal kalıntılara ulaşıldı.

İddialar helikopter veya füze düştüğüne dair…

Patlama ve beraberinde gelen yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yokken, uçak, helikopter veya füze düştüğüne dair çeşitli iddialar var.

İsrail’in Suriye’ye jetlerle ve füzelerle hava saldırısı yapmasıyla eş zamanlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamından patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Bazı görgü tanıkları, havada kırmızı renk yanan bir cisim görüldüğünü ve bu cismin bölgeye düştüğünü belirtiyor. Düşen cismin ardından ise bölgede çeşitli noktalarda yangın çıktı.

Bölgeden sosyal medya üzerinden gelen bilgiler patlamanın yerleşim bölgesi olmayan bir yerde gerçekleştiği yönünde.

FOTOĞRAFLAR: SOSYAL MEDYA/ YD FEHİME ALASYA