Kıbrıs Nobel Ödülünün AİHM’e verilmesini önerecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas’ın Bakanlar Kurulunun Çarşamba günkü toplantısından sonra yaptığı açıklamaya göre, “Bakanlar Kurulu bugün Adalet ve Kamu Düzeni Bakanına Nobel Barış Ödülünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine verilmesi için Nobel Enstitüsüne öneride bulunması yetkisi verdi”.

Sentonas bu önerinin amacının “AİHM’nin özellikle insan haklarının savunması ve uluslararası hukukun garanti altına alınması ile ilgili önemli bir kurum olması ve aynı zamanda dünyada barış ve işbirliğinin sağlamlaştırılması ve geliştirilmesi için katkıda bulunmasında yatığını” dile getirdi.