Kıbrıs nektarini rekorlar kitabına girdi
Larnaka’ya bağlı Ay.Vavatsinya köyünde üretilen çapı 9 santimetre olan 500 gr. ağırlığındaki nektarin Guinness rekorlar kitabına girdi
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Larnaka’ya bağlı Ay.Vavatsinya köyünde üretilen çapı 9 santimetre olan 500 gr. ağırlığındaki nektarinin Guinness rekorlar kitabına girdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, nektarinin, geçen yıl yaz ayında, 65 yıldır çiftçilikle uğraşan Eleni Evangelu Plutarhu isimli çiftçi kadın tarafından üretildiğini yazdı.
Gazete Eleni Evangelu Plutarhu’nun elinde artık “Guinness World Records” a ait resmi belgenin bulunduğunu belirtti.
Fotoğraflar incyprus.com
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