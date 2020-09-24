Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Berlin’de 25 Kasım 2019’da karar verilen bütün esaslar üzerinde, doğrudan müzakerelerin başlamasına taahhüdünün devam ettiğini ve müzakerelere samimiyetle başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Anastasiades, BM Genel Kurulu çerçevesinde, çarşamba akşamı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telekonferans görüşmesi yaptı.

Yapılan basın açıklamasına göre Kıbrıslı Rum lider yeni bir girişim üstlenme arzusunu tekrarladı; Kıbrıs sorunu üzerinde müzakereler için Guterres’in, kuzeyde gerçekleştirilecek seçimlerden sonra Crans Montana’da kalındığı yerden yeni bir girişim üstlenmesi arzusundan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiades, Guterres’e, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununu çözmek için iyi niyet ve kararlılığına rağmen Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede yasa dışı faaliyetlerine ve tellerle çevrili Mağusa’nın kapalı Maraş’ı kolonize etme tehdidine devam ettiğini savundu.

Anastasiades, yeni, yapıcı bir diyaloğun başlaması için gerekli ortamın yaratılması, Türkiye’nin yasa dışılıklarına son vermesinin gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Mağusa’yla ilgili tehditlere ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki yasa dışı faaliyetlerine son vermesi için Türkiye’yle görüşeceğini bildirdi.