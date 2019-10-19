Kıbrıs mülteci akını ile baş edemiyor

Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden Kıbrıs'a mülteci göçü artarak devam ediyor. Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Phileleftheros gazetesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre 2019 yılının ilk dokuz ayında adaya yaklaşık 9 bin mülteci geldi. Polis kayıtlarına göre bu rakam 2016'da 2 bin 936, ve 2017'de 4 bin 582 olmuş, geçtiğimiz yıl da 7 bin 761'e yükselmişti. Polis teşkilatının sözcüsü Christos Andreou da dün devlet televizyonu RIK'e yaptığı açıklamada, sene başından bu yana "Her ay neredeyse bin kişi geliyor" demişti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades de daha önce Avrupa Birliği'nden (AB) konuyla yardım talebinde bulunmuştu.

850 bin nüfuslu AB üyesi Kıbrıs'ta halihazırda statüsü belirsiz 20 binden fazla mülteci ve göçmen yaşıyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre bu kişiler için oluşturulan kamplarda kapasitenin üstünde insan kalıyor.

Otranto Boğazı'nda yoğun trafik

Bu arada Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan sahil güvenliği ile AB sınır koruma ajansı Frontex, İtalya ile Yunanistan arasındaki Otranto Boğazı'nda, dümeni çalışmayan bir teknenin içinde seyreden yaklaşık 40 kişiyi kurtardı. Nereli oldukları açıklanmayan söz konusu mültecilerin, teknede çıkan arızanın ardından, bir gün önce Yunan makamlarından yardım istedikleri belirtiliyor. Otranto Boğazı'nda neredeyse her gün İtalya'ya geçmeye çalışan mülteciler ele geçiriliyor.

Türkiye ve Yunanistan'daki insan kaçakçıları tarafından organize edilen yolculuklarla mülteciler, büyük oranda kapalı olan Balkan rotasını kullanamadıkları için deniz yoluyla İtalya'ya ulaşmaya çalışıyorlar.