Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin temeli atıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temel atma töreni bugün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) gerçekleştirildi.

YDÜ tarafından, ülkedeki sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırmak, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulacağı belirtilen müze, KKTC’nin ilk modern sanat müzesi olma özelliğini taşıyacak.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali Vlah ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov konuşma yaptı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mesajının okunduğu temel atma töreninde, konuşmaların ardından projeye destek olanlara plaket takdim edildi.

AKINCI: “MÜZE TURİZM AÇISINDAN DA ÇEKİM MERKEZİ OLUŞTURACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılara değinerek, 20 yıl önce de Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin açılışında bulunduğunu, merkezin bugün sanat ve kültür etkinliklerine altyapı oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, YDÜ’nün, halka, topluma, gençlere ve üçüncü ülkelerden gelen gençlere sunduğu imkanların herkesin göğsünü kabarttığını ve iftihar meselesi olduğunu ifade ederek, temeli atılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sadece toplumsal ölçekle sınırlı kalmayarak, bir çok önemli dünya şehirlerinde görülen etkinlikleri de barındırabileceğini söyledi.

Müzenin zaman içinde turizm açısından da çekim merkezi oluşturacağına inandığını söyleyen Akıncı, “Burası da, öyle inanıyorum ki kendi toplumumuzun dışında dış dünyadan gelecek olan toplumlar açısından da bir çekim merkezi oluşturacaktır. Atılmakta olan bu hayırlı adımın başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Akıncı, müzenin sanatçılar açısından da faydalı olacağına inandığını belirterek, daha fazla üretim yapabileceklerini bir ortamın oluşacağına inandığını kaydetti.

ERHÜRMAN: “EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA BİR ARADA GÖTÜRÜLMELİ”

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede bir modern sanat müzesi açılması hayalinin onlarca yıldan beri kurulduğunu, bugün bu hayalin temel atma töreninin gerçekleşiyor olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlama hedefi doğrultusunda çalıştıklarını, ekonomik kalkınma boyutunun bugünlerde sancılı bir evreden geçtiğini, böyle dönemlerin de yaşanabildiğini söylen Erhürman, ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir arada götürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Erhürman, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmayı sağlama yönünde çaba sarf etmeye devam edeceğini, kültür, sanat, bilim alanlarında da hızla ileriye doğru atılım gerçekleştirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs sorununun çözülmesi için çok uğraştığını dile getiren Erhürman, çözümün olmadığı şimdiki durumda uluslararası alanında görünür olmanın önemine işaret etti.

Erhürman, sanat, spor, bilim, kültür alanında sağlanan başarılar ile görünür olmanın mümkün olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Başbakan Erhürman, temel atma töreninin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda görünümünü artırma açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

ÖZYİĞİT: “KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN VAROLUŞU BAKIMINDAN MÜZE ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YDÜ’nin ilklere imza attığını, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşu bakımından müzenin önemli olduğunu kaydetti.

Türk soyundan gelen toplulukların yansımalarının müzede sergileceğini, ortaklıklar ve farklılıkların belgeleneceğini ve gelecek nesillere aktarılacağını dile getiren Özyiğit, projenin bu açıdan önemine vurgu yaptı.

Sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında müzenin önemli rol oynayacağına değinen Özyiğit, bunu içselleştirerek gelişimini sağlamanın anlamlı olduğunu söyledi.

Özyiğit, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak toplumda ve dünyada yaşanan kültürel gelişmelere ışık tutmaya çalıştıklarını belirtti.

GÜNSEL: “KIBRISLI TÜRK SANATI VE SANATÇILARININ TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK”

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, müzenin geçmişe sahip çıkma, bugün ve geleceği yaratma amacı taşıdığını belirtti.

Müzenin, Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesinde ve uluslararası alanda varoluşunda yeni bir mihenk taşı olacağını dile getiren Günsel, Kıbrıs Türk sanatçılarının yarattığı eserlerin sergileneceğini kaydetti.

Günsel, müzenin Kıbrıslı Türk sanat ve sanatçılarının tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyerek, toplumsal ve bireysel özgürleşme sürecinde de önemli rol oynayacağını belirtti.

HASSAN: “20 BİN METRE KARE ALANA SAHİP 6 KATLI”

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, YDÜ’nün bilimsel ve teknik faaliyetlere olduğu kadar kültür ve sanata da önem verdiğini belirterek, başarılara değindi.

Müzenin Kıbrıslı Türk sanatçıların bütünlüğüne doğru atılmış bir adımın başlangıcı olduğunu söyleyen Hassan, Günsel’in vizyonu ve katkılarını anlattı, yeni faaliyetler ve tamamlanmak üzere olan projelerle ilgili bilgi verdi.

Hassan, 20 bin metre kare alana sahip 6 katlı olacak müzenin bin 300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluşacağını belirtti.

VLAH: “ÜLKE KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYACAK”

Gagavuzya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali Vlah, bugünün sadece KKTC için değil dünya için de önemli bir gün olduğunu belirterek, kültürün toplumlar için önemine işaret etti.

Vlah, YDÜ’ye bugüne kadarki işbirlikleri için teşekkür ederek, müzenin ülke kültürüne katkı sağlayacağına inanç belirtti.

KASEİNOV: “TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ VE ANLAMLI”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, Türk kültürünü yeni nesile aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Müzenin kentlerin ve toplumun kültür düzeyini artırdığını dile getiren Kaseinov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türk dünyası için önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.