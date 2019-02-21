Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bakıma alınıyor
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bakım ve ilaçlama nedeniyle 4 günlüğüne kapılarını kapatıyor.
A+A-
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bakım ve ilaçlama nedeniyle 4 günlüğüne kapılarını kapatıyor.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada , Sanat Müzesi içerisinde yer alan eserlerin bakım ve ilaçlama çalışmaları dolayısıyla 22 Şubat Cuma günü ile 25 Şubat Pazartesi günleri arasında kapalı olacağı belirtildi.
Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler : kıbrıs modern sanat müzesi
Önceki ve Sonraki Haberler