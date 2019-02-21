Kıbrıs Modern Sanat Müzesi  bakıma alınıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bakım ve ilaçlama nedeniyle 4 günlüğüne kapılarını kapatıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada , Sanat Müzesi içerisinde yer alan eserlerin bakım ve ilaçlama çalışmaları dolayısıyla 22 Şubat Cuma günü ile 25 Şubat Pazartesi günleri arasında kapalı olacağı belirtildi.