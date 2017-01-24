Kıbrıs Memorial medyayla buluştu

Türkiye'nin önemli sağlık kurumlarından Memorial, Kıbrıs'a yönelik hedeflerini medyayla paylaştı. Dünyanın 92 ülkesinden hasta kabul eden Memorial, bu hizmetlerden ada toplumlarının da yararlanmasını hedefliyor.

Kıbrıs Memorial temsilcileri geçtiğimiz hafta sonu bir grup gazeteci ile Girne Grand Pasha Otel’de bir araya geldi.

Medya buluşmasına Göğüs Cerrahisi Uzmanı - Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Sayar, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Çocuk Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Demir ile Memorial temsilcileri katıldı.

Memorial temsilcileri, uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışını Kıbrıs’a da sunmayı amaçladıklarını belirtirken, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Memorial, JCI Akreditasyon Kalite Belgesi'ni alan (Joint Commission International) Türkiye'nin ilk, dünyanın 21. Hastanesine sahip…

Onkoloji, Tüp Bebek, Genetik, Kalp - Damar Cerrahisi ve Organ Nakli gibi bölümleri ile uluslararası üne sahip olan Memorial; Cerrahi Bilimler, Kalp Sağlığı, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Robotik Cerrahi gibi branşlarda da referans merkez kabul ediliyor.

Fotoğraf: Levent ÖZDAĞ