Kıbrıs medyası için önemli bir adım daha:Yenidüzen - Deutsche Welle işbirliği

YENİDÜZEN, gazetecilik alanındaki işbirliklerine bir yenisini ekledi. Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle de Yenidüzen'i seçti. 30 farklı dilde yayın yapan Deutsche Welle, artık www.yeniduzen.com aracılığıyla da okurlarına ulaşacak.