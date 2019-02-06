Kıbrıs medyası için önemli bir adım daha:Yenidüzen - Deutsche Welle işbirliği
YENİDÜZEN, gazetecilik alanındaki işbirliklerine bir yenisini ekledi. Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle de Yenidüzen'i seçti.
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YENİDÜZEN, gazetecilik alanındaki işbirliklerine bir yenisini ekledi. Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle de Yenidüzen'i seçti. 30 farklı dilde yayın yapan Deutsche Welle, artık www.yeniduzen.com aracılığıyla da okurlarına ulaşacak.
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