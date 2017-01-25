Kıbrıs masalları Kumsal Park’ta anlatıldı

Telsim’in Meraklı Sınıf Dergisi iş birliğiyle düzenldiği Kumsal Park etkinleri devam ediyor. Nurperi Özgener’in katılımıyla Kıbrıs Masalları, Dikmen İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine anlatıldı.

Meraklı Sınıf Dergisi sahibi Bakiye Lord, çocuklara Kumsal Park’ın tarihini anlattı. Parkın tren yolu olduğu süreci anlatan Lord, park içerisinde yer alan tren bileti satış yerini ve Kıbrıs’taki tren kullanımı hakkında bilgiler verdi. Park’taki çocuk hakları panolarını gezen çocuklar, parktaki engelli çocuk oyun alanlarını ve sokak hayvanları için kurulan Otomatik Yem ve Su Makinesi hakkında bilgi aldılar.

Dikmen İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Misli Alioğlu’nun yer aldığı etkinlikte, Nurperi Özgener, Kıbrıs Masalları hakkında kısa bilgi vererek, “Pastelli” masalını anlattı. Özgener, yaptığı açıklamada, kendi çocukluğundan yola çıkarak masalları derlediğini, bu yüzden çocuklarla birlikte olmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Çocuklara masal anlatmayı çok sevdiğini söyleyen Özgener, masalların çok değerli olduğunu, gelecek nesillere aktarmak ve kaybolmaması için çalıştığını söyledi. Özgener, masalların içinde Kıbrıs halkının üzüntüleri, sevinçleri ve hayat tarzının yer aldığını söylerek, bu değerlere sahip çıkmanın önemine değindi. Kıbrıs’ta köy köy dolaşarak Kıbrıs Masallarını derleyen Nurperi Özgener’in “Küçüklere ve Büyüklere Nenelerden Dedelerden Kıbrıs Meselleri” adlı masal kitabı bulunuyor.

Telsim’in LTB işbirliğinde yenileyip düzenlediği Kumsal Park’ta, Dikmen İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri’ne, Meraklı Sınıf Dergisi, hikaye kitapları ile atıştırmalık kek ve meyve suyu dağıtıldı. Çocuklar çocuk oyun alanlarda oynayarak, parkın keyfini yaşadı.