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Kıbrıs Kupası'nda ilk sonuçlar

Kıbrıs Kupası'nda ilk sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı

A+A-

KIBRIS KUPASI 1.TUR

Akova-Doğan Türk Birliği                             0-3
Göçmenköy-Yenicami                                  2-7

Baf Ülkü Yurdu-Değirmenlik                         4-1

Düzkaya-Çetinkaya                                      2-1

Türk Ocağı-Mesarya                                    2-0

Cihangir-Hamitköy                                       3-2

Mağusa Türk Gücü-Maraş                           4-0

Yalova-Girne Halk Evi                                  0-2

 

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Dipkarpaz-Mehmetçik                                 1-1

Dörtyol-Gaziköy                                              6-0

 

BUGÜN

 

KIBRIS KUPASI 1.TUR

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy-Gönyeli

Utku Hamamcıoğlu

 

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Y.Dumlupınar-M.A.Yeşilova

Fehim Dayı

 

Lefke 16 Ağustos Stadı

Lefke-Doğancı

Osman Küçük

 

Lefkoşa Atatürk Stadı

Gençlik Gücü-Çanakkale

Zekai Töre

 

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Bostancı Bağcıl-Binatlı

Serkan Durmaz

 

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi

İsfendiyar Açıksöz

 

Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Mormenekşe-L. Gençler Birliği

Kerem Eran

 

Esentepe Erdal Barut Stadı

Esentepe-Karşıyaka

Emre Öztaşlı

 

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Vadili 14 Ağustos Stadı

Vadili-Geçitkale

Ali Karahasan

 

Serdarlı 14 Ağustos Stadı

Serdarlı-Türkmenköy

Ahmet Özkurtuluş

 

U17 LİGİ YARI FİNAL 2.MAÇ

Mağusa Canbulat Stadı

Mağusa Türk Gücü-Yenicami

Abdullah Genç

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