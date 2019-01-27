Kıbrıs Kupası'nda ilk sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar ve günün programı
KIBRIS KUPASI 1.TUR
Akova-Doğan Türk Birliği 0-3
Göçmenköy-Yenicami 2-7
Baf Ülkü Yurdu-Değirmenlik 4-1
Düzkaya-Çetinkaya 2-1
Türk Ocağı-Mesarya 2-0
Cihangir-Hamitköy 3-2
Mağusa Türk Gücü-Maraş 4-0
Yalova-Girne Halk Evi 0-2
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Dipkarpaz-Mehmetçik 1-1
Dörtyol-Gaziköy 6-0
BUGÜN
KIBRIS KUPASI 1.TUR
Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy-Gönyeli
Utku Hamamcıoğlu
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Y.Dumlupınar-M.A.Yeşilova
Fehim Dayı
Lefke 16 Ağustos Stadı
Lefke-Doğancı
Osman Küçük
Lefkoşa Atatürk Stadı
Gençlik Gücü-Çanakkale
Zekai Töre
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Bostancı Bağcıl-Binatlı
Serkan Durmaz
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi
İsfendiyar Açıksöz
Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Mormenekşe-L. Gençler Birliği
Kerem Eran
Esentepe Erdal Barut Stadı
Esentepe-Karşıyaka
Emre Öztaşlı
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Vadili 14 Ağustos Stadı
Vadili-Geçitkale
Ali Karahasan
Serdarlı 14 Ağustos Stadı
Serdarlı-Türkmenköy
Ahmet Özkurtuluş
U17 LİGİ YARI FİNAL 2.MAÇ
Mağusa Canbulat Stadı
Mağusa Türk Gücü-Yenicami
Abdullah Genç