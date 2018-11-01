Kıbrıs koşuyor paylaşım artıyor

Değirmenlik Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği Lefkoşa Maratonu’na katkı sağladı.

Bu yılki geliri ile ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan “Paylaşım Mutfağı”na yemek dağıtım aracı almayı amaçlayan maratona Değirmenlik Belediyesi adına Başkan Ali Karavezirler ve belediye personeli de destek verdi.

Paylaşmak el ele vermektir…

İhtiyaçlı bireyler ve mültecilere günde 1 öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı, 13 Mayıs 2016 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından hizmete sunuldu.

Paylaşım Mutfağı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mülteci Hakları Derneği ile işbirliği içerisinde yoksulluk sınırı altında olan ayrımsız herkese hizmet vermektedir.

Maratondan elde edilecek gelirle alınacak dağıtım aracı sayesinde Paylaşım Mutfağı’nın hizmet kapasitesi artacak.