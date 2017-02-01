Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in bu sabahki görüşmesi az önce sona erdi. Toplantı sonrasında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, basın açıklaması yaptı.

Eide'nin açıklamasında, bügünkü liderler görüşmesinin yararlı geçtiği, yakalan momentumun korunması için liderlerin kararlılık göstermeye devam ettiği ifade edildi.

Liderler Şubat ayı boyunca haftalık toplantılar yapma konusunda anlaştı, müzakereciler ise düzenli toplantılarına devam edecek.

Kıbrıslı Liderler, Mart ayı başında Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleşmesi için BM’den garantörlerle istişare ederek hazırlık yapmasını istedi.

Liderlerin bir sonraki toplantısı ise 9 Şubat'ta.