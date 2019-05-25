Kıbrıs kendi ana dillerini keşfediyor, iki dillilik yaygınlaşıyor

Kıbrıs'ta iki dillilik yaygınlaşırken, Dayanışma Evi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Σύλλογος Διγλωσσίας Κύπρου – Kıbrıs İki Dillilik Derneği organizasyonu ile deneyimler paylaşıldı.

“Kıbrıs'taki çift dilli insanların gündelik hayatları acaba nasıl? Diğer toplumun dilini öğrenmeye nasıl karar verdiler ? Bu karar; onların hayatlarını, gündelik hayatlarını nasıl etkiledi ?” sorularına yanıt arayan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Turizm rehberi Ayşe Enver Kavaz, uluslararası ilişkiler uzmanı Doğukan Müezzinler, gazeteci Ralli Papageorgiou, Endüstri Mühendisi Nuri Sılay ve Avukat Sotiri Kiriakou etkinlikte farklı tecrübelerini paylaştı.

Dernek hangi amaçla kuruldu?

Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla resmi dil olan Yunanca ve Türkçenin iki toplumda öğrenilmesi için uygun zeminin oluşturulmasını amaçlıyor. Dernek çalışmalarında iki dillilik, yabancı/ ikinci dil eğitimi gibi didaktik konuların yanı sıra, Yunanca ve Türkçe çeviri konuları, terminoloji sorunları gibi önemli konulara da ağırlık vermeyi hedefliyor. Derneğin temel hedeflerinden bir diğeri ise; iki toplumda barış kültürünün sağlanması yönündeki çabalara katkı sağlamak ve iki toplumun iletişim sorunu yaşamasına sebep olan “dil engelinin” ortadan kaldırılması için uğraş vermek olarak açıklandı.