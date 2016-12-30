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Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden renkli görüntüler

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden renkli görüntüler

Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri için yılbaşı partisi düzenledi

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Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) öğrencileri için yılbaşı partisi düzenledi. Üniversite içinde gerçekleşen etkinliğe bütün bölüm öğrencileri katılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

DJ Soydan’ın müzikleri eşliğinde yoğun geçen dönemin yorgunluğunu dans ederek, halaylar çekerek atan öğrenciler, kareoke yarışmasında da birbirinden güzel şarkıları seslendirdiler. Kareoke yarışmasında en yüksek puan alan öğrencilerden ilk üçe çeşitli hediyeler sunuldu. Ayrıca yılbaşı çekilişinde de 25 öğrenci hediye kazandı. Kıbrıs İlim Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencisi Eugene Irayesorisane (Tizzer) sosyal medyada ünlü olan kendi şarkısı All she needs ile geceye renk kattı.

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