‘Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ kuruldu

Kıbrıs’ın güneyinde, Kıbrıs’ta iki dilliliğin yaygınlaşması amacıyla ‘Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ ismi altında yeni bir dernek kuruldu.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs’ın güneyinde kurulan “Kıbrıs İki Dillilik Derneği”ne ilişkin habere yer verdi.

Kıbrıs Üniversitesi Dil Merkezi akademisyeni Dr. Düriye Gökçebağ’ın, ülkede İki Dililik kurulması fikrinin hayata geçirilmesinin öncülüğünü yaptığını yazan gazete derneğin amacının; dilin, her iki toplumu daha yakına getirmesi için bir araç olmasına bağlı olarak Yunanca ve Türkçe’nin iki toplumda yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Habere göre Dr.Düriye Gökçebağ’ın fikri, her iki toplumdaki vatandaşların girişiminin ardından pratiğe dönüştürüldü.

Derneğin kurucu üyeleri arasında, Türkolog, Yunan Dili öğretmenleri, çevirmenler ve akademisyenlerden oluşan 11 Kıbrıslı Türk ve 11 Kıbrıslı Rum bulunuyor.

Gazete derneğin ilk etkinliğini, kısa bir süre önce “Kıbrıs’ta İki Dililik” adı altında gerçekleştirdiğini de yazdı.