Kıbrıs için sarı alarm
Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle sarı alarm verdiği bildirildi.
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Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle sarı alarm verdiği bildirildi.
Güneydeki haber kaynakları, sarı alarmın bugün saat 14.00’ten yarın saat 16.15’e kadar geçerli olacağını ve hava sıcaklığının 40 derece civarında olmasının beklendiğini duyurdu.
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Etiketler : sarı alarm, sıcaklık, Kıbrıs Meteoroloji Dairesi
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