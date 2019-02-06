Kıbrıs için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkede yer yer etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak; yetkililer ile vatandaşlara, dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım ve benzeri olaylar için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgemizde devam etmesi beklenmektedir. Periyot içerisinde düşecek yağış miktarlarının kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

Güneyde "Sarı Alarm"

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde şiddetli yağmur ve fırtınaya karşıya sarı alarm verildi.

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yetkilileri, bu sabah 6’dan itibaren etkili olan yağışların yarın sabaha kadar süreceğini ve sel riski olduğunu duyurdu.

Kathimerini'nin haberine göre, gün boyu sürecek yağışların zaman zaman şiddetlenmesi beklenirken, 24 saatlik süre içerisinde 55 milimetre üzerinde yağış düşmesi beklendiği bildirildi.