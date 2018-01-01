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KIBRIS İÇİN ÇAL

Derviş Güryel, Kıbrıslı sanatçıların yer aldığı önemli bir projeye imza attı.

"Kıbrıs için Çal" projesiyle Kamran Aziz’in "Kıbrıs'ım" şarkısını bir kez daha ölümsüzleştirdi.

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