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KIBRIS İÇİN ÇAL
KIBRIS İÇİN ÇAL
Derviş Güryel, Kıbrıslı sanatçıların yer aldığı önemli bir projeye imza attı.
"Kıbrıs için Çal" projesiyle Kamran Aziz’in "Kıbrıs'ım" şarkısını bir kez daha ölümsüzleştirdi.
01 Ocak 2018 Pazartesi 11:16
İzlenme: 2700
Etiketler :
KAMRAN AZİZ
,
DERVİŞ GÜREL
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