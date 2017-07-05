Kıbrıs Haber Ajansı: “Anastasiades, çıkmazın aşılması için öneri sunma girişiminde bulunacak”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades, çıkmazın aşılması için öneriler sunma inisiyatifi üstlendiğini açıkladı.

Aynı zamanda Kıbrıs halkına “kasıtlı ve art niyetli olarak Kıbrıs Rum tarafının tavizleriyle ilgili söylentilere” ve “aşırı iyimserlik iklimi yaratma gayreti içinde olanlara” kulak tıkamaları çağrısında bulundu.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades, “nihayetinde bir ışık parıltısı bir umut ışığı görebilmek ve gelecek beklentisine ulaşmak için, tüm yaşananları büyük bir ciddiyetle ele almamız gerektiğinin” altını çizdi.

Crans- Montana’da toplantı merkezine varışında, gazeteciler konuşan Anastasiades’in konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Son sekiz gündür kaydedilen çıkmazın aşılması için ve Ulusal Konsey tarafından belirlenen, ilke, değer ve parametrelerden uzaklaşmayan ve zaman zaman ortaya koyduğumuz pozisyonlara dayalı bir çözüm için gerçek isteğimizi bir kez daha göstermek amacıyla, çıkmazın aşılması için öneriler sunma girişiminde bulunma inisiyatifini üstlendim”.



“Ben, ilerlememiz için, çıkmazların ve saplantıların aşılması yönünde, diğer tarafın da aynı isteği göstermesi, konusunda ısrar ediyorum”.



"Kıbrıs halkına seslenerek tek bir şey söylemek istiyorum: kasıtlı, art niyetli, güya Kıbrıs Rum tarafının tavizleri konusunda söylenenlere ya da aşırı iyimserlik iklimi yaratma gayreti içinde olanlara kulak tıkayınız”.



“Nihayetinde bir ışık parıltısı bir umut ışığı görebilmek ve gelecek beklentisine ulaşmak için, tüm yaşananları büyük bir ciddiyetle ele almamız gerekmektedir”.