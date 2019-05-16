Kıbrıs finalde

Kıbrıs Cumhuriyeti'ni “Eurovision” şarkı yarışmasında temsil eden “Tamta”, şarkısıyla finale kaldı.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ı Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden “Tamta” isimli şarkıcının “Replay” isimli şarkısıyla finale kalmayı başardığını yazdı.

İsrail’de gerçekleştirilen yarışmanın finali 18 Mayıs Cumartesi gecesi yapılacak.