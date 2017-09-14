Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl, “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” teması adı altında düzenlediği 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam “Akciğer” adlı oyun sahnelendi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Birkiye’nin yönettiği, Nergis Öztürk ve Engin Hepileri rol aldığı iki kişilik oyunu, Türkiye’nin özel tiyatrolarından Tiyatro İn sahneye koydu.

YDÜ AKKM’de sahnelenen oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı belediye meclis üyeleri de izledi.

Gecede, Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber tarafından Tiyatro İn ile oyuncular Nergis Öztürk ile Engin Hepileri’ye festival anısına plaket takdim edildi.

Festivalde yarın Barış Arman’ın yönettiği, Yılmaz Sütçü ve Ayşe Günyüz’ün oynadığı iki perdelik “Hedwig ve Angry Inch” oyunu sahnelenecek.

3 Ekim’e dek sürecek festival boyunca 10 farklı oyun, 11 temsil sahneye konacak.