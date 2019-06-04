Kıbrıs en stresli ülkeler arasında

"Dünya mutluluk anketi"ne göre, Kıbrıslılar en stresli topluluklar arasında.

“Gallop 2019 Global Duygular” anketinde Kıbrıslıların %51’inin son 24 saat içerisinde stres yaşadığı ortaya çıktı. Bu oranla Kıbrıs stres bakımından, Avrupa’da 3’üncü Dünya’da ise 18’inci yüksek ülke oldu.

Anket sonuçlarına göre, Yunanistan %59 ile birinci sırada yer alırken, Filipinler %58 ile ikinci stresli ülke oldu. Kıbrıs’ı (%51) ise %55 stres oranı ile Arnavutluk ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Ukrayna ile Estonya %18, Letonya ve Danimarka da %20 ile en az stresli ülkeler arasında yer aldı.

Her yıl yapılan ankette, 2018 yılında,140 ülkeden 151 bin üzerinde yetişkin ile mülakat yapıldı, günlük yaşamın olumlu ve olumsuz olayların fotoğrafı çıkarıldı.

Öfke

İspanya ve İtalya %30 ile en öfkeli uluslararasında yer aldı. Kıbrıs %20 ile Avrupa’da 8’inci sırada yer aldı.

Üzüntü

Akdeniz ülkeleri “üzüntü”de yine üst sıralarda yer aldı. Sonuçlara göre Avrupa’da İtalya birinci (%38), İspanya ikinci (%29), Portekiz ve Kıbrıs ise %29 ile üçüncü sırayı paylaştı.

Ankete göre Dünya’da en fazla üzüntü çeken ülke %54 ile Çad oldu.

Endişe

“Endişe” sıralamasında yine Akdeniz ülkeleri üst sıraları paylaştı. Portekiz %59 ile Dünya’da dördüncü, ve Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alırken, Kıbrıslıların %43’ü, “son 24 saat içerisinde endişe duydum” sorusuna olumlu yanıt vererek Avrupa’da 8’inci oldu.

İyi dinlenmiş

Kıbrıslıların sadece %59’u “iyi dinlenmiş” olduklarını ifade ederken 44 Avrupa ülkesi arasında 30’uncu sırada yer aldı.

Ankete katılan Moğollar %86 ile Dünya’daki “en iyi dinlenmiş” ulus olurken Avrupa’da Malta (%80) birinci sırada yer aldı. Dünya’daki en “yorgun” ülke ise %28 ile Kuveyt oldu.

Gülümseme

Nijerya’da ankete katılanların %91’inin “son 24 saat içerisinde en az bir kez gülümsedim” yanıtı ile “gülümse” sıralamasında birinci ülke oldu. Kıbrıs (%75),, Avrupa ülkeleri arasında 10’uncu sırada yer alırken Hollanda %85 ile “en çok gülümseyen” ülke oldu.

En olumlu düşünen ülkeler Latin Amerika’da

Anketin 5 sorusu olumlu deneyimlerle ilgiliydi. Dünya genellemesinde, 10 kişiden 7’si (%71), son 24 saat içerisinde olumlu bir olayla karşılaştıklarını ifade ederken, %72’si iyi dinlenmiş olduklarını, %74’ü ise gülümsediklerini veya çok güldüklerini belirtti. Ankete katılanların %87’si ise kendileri saygılı ve iyi davranıldığını düşündüklerini dile getirdi. Latin Amerika ülkeleri ankette en olumlu düşünen ülkeler olurken, Paraguay , 2015 yılından beri birinci sırada olduğu “en olumlu ülke” pozisyonunu korudu.

Çeviri YD