Kıbrıs ekipleri fire vermedi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçları Perşembe akşamı oynanırken organizasyonda yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1. Lig ekipleri ilk maçlarda elde ettikleri avantajlı skorları koruyarak bir üst tura yükseldi. Avusturya ekibi Sturm Graz karşısında ilk maçı 2-0 kazanan AEK Larnaka, rakibini konuk ettiği maçı da 5-0’lık skorla kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile ilk maçı deplasmanda 2-2 tamamlayan APOEL ise Lefkoşa’da sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Ev sahibi olarak oynadığı ilk maçı 4-0 kazanan Apollon Limasol ise deplasmanda Belarus ekibi Dinamo Brest’e 1-0 mağlup olmasına karşılık tur atladı.

Alınan bu sonuçların ardından AEK Larnaka, Slovakya’dan Trechin ile Play-off turunda rakip oldu. APOEL’in Astana ile eşleştiği turda, Apollon ise İsviçre’de Basel ile rakip oldu. Gruplar öncesi son eleme olan Play-off turu ilk maçları 30 Ağustos Perşembe günü oynanacak.